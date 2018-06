Stopover mit Stil: Überbrücken Sie die Wartezeit am internationalen Flughafen wie ein Profi (FOTO)

Berlin (ots) -Ein Stopover bietet nicht nur die Möglichkeit, eine weitereDestination kennenzulernen, sondern gleichzeitig genussvoll zuentspannen. IHG® Reiseexperten geben Tipps, wie sich einZwischenstopp während der Reise ideal gestalten lässt.Nach der Landung gleich zur Ayurveda-Behandlung und im Anschlussdie Stadt erkunden? Die Kenner unter den Fernreisenden wissen, dassStopover während eines Langstreckenflugs alles andere als langweiligsind. Denn viele internationale Flughäfen bieten ein umfassendesServiceangebot: Von Lounges über Gourmet-Restaurants bis hin zuBeauty-Treatments erleben Reisende schon vor der Ankunft in ihrerZieldestination den "Urlaub vor dem Urlaub" oder der Geschäftsreise.Auch die Wahl der Übernachtungsmöglichkeit am Flughafen will gutüberlegt sein für den idealen Wohlfühl-Komfort. InterContinentalHotels Group® (IHG) präsentiert vier besondere Flughäfen für denperfekten Stopover. IHG Experten verraten außerdem ihre persönlichenInsider- Tipps, wie sich der Kurzaufenthalt während des Stopovers soangenehm wie möglich gestalten lässt.1. Paris Charles de Gaulle: Französisches Flair und "l'art devivre"Ob für eine Woche oder nur einen kurzen Zwischenstopp: Die Stadtder Liebe ist immer eine Reise wert. Wer nur Zeit für einMini-Rendezvous mitbringt, gelangt in einer knappen Stunde mit demRER B in die Pariser Innenstadt. Arnaud Vermerie, General Manager vomHoliday Inn Express® Paris - Charles de Gaulle, empfiehlt sich indiesem Fall auf die Hauptattraktionen zu konzentrieren: "Ein Besuchin der Notre Dame Kathedrale, ein Spaziergang an der Seine oder einCafé au Lait in einem der zauberhaften Pariser Cafés machen jedennoch so kurzen Aufenthalt zum unvergesslichen Erlebnis." Doch auchwer am Flughafen bleibt, kann sich von der französischen Lebensartunter anderem in Restaurants wie dem neu eröffneten Le Teppan, dasmit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet ist, überzeugen. Neben bestemServiceangebot wartet auch künstlerische Inspiration auf Reisendedurch zahlreiche Kunst- und Fotoausstellungen in allen Terminals. InTerminal 1 bewundern Gäste zurzeit Gemälde und Fotographienverschiedener Pariser Sehenswürdigkeiten, ohne den Flughafen zuverlassen. Übernachtungstipp: Für den, dessen Weiterflug erst amnächsten Tag startet, empfiehlt sich das Holiday Inn Express inFlughafennähe, welches per CDGVAL, einem kostenlosen Airport Train,der alle Terminals verbindet, oder Shuttlebus schnell erreichbar ist.Gäste finden hier Features wie kostenloses WLAN, bequeme Betten,flexible Arbeitsbereiche oder das Express Start Frühstück vor, das imPreis enthalten ist. Ganz in der Nähe befinden sich außerdem beliebteFreizeitparks, wie das Disneyland Paris oder der Parc Astérix.Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte dieWebsite www.holidayinnexpress.com.Zimmerpreise: ab 79 Euro pro Nacht inklusive Frühstück2. Changi Airport Singapur: Rund-um-Wohlfühlerlebnis in der"grünen Stadt"Für viele Reisende, die auf dem Weg nach Asien, Australien oderNeuseeland sind, ist Singapur die erste Wahl für einen Stopover.Falsch macht man damit nichts: Bereits zum sechsten Mal in Folgewurde der Changi Airport als bester der Welt bei den World AirportAwards ausgezeichnet. Verteilt auf vier Terminals, beherbergt derFlughafen über 400 Geschäfte und 140 Restaurants und Cafés, die mitihrer Vielfalt keinen Wunsch offenlassen. Bruno Cristol, GeneralManager im Crowne Plaza® Changi Airport Singapur, empfiehlt Besucherndas besondere Naturerlebnis: "Beeindruckend sind die zahlreichenGrünanlagen, darunter ein Sonnenblumengarten auf dem Dach, einOrchideengarten mit über 30 Arten oder ein Seerosenteich. Dadurcherlebt man schon am Flughafen die typische Atmosphäre der grünenStadt, wie Singapur auch genannt wird." Neben Kunstinstallationen,Kinos und drei Spas ist die Rooftop Poolbar ein absolutes Highlight.In die Stadt gelangt man mit der MRT, Singapurs Metro System, Taxioder Shuttle Service zügig zu berühmten Sehenswürdigkeiten, wie denGardens by the Bay oder der berühmten Orchard Road zum Shopping.Kultur und Sehenswürdigkeiten in nur zweieinhalb Stunden vermitteltdie kostenlose Heritage Stadtrundfahrt. Übernachtungstipp: Im CrownePlaza Changi Airport, das via Skytrain von den Terminals aus bequemzu erreichen ist, finden Gäste technischen Komfort im hauseigenenBusiness-Center, Erholung im Fitness- und Spa-Bereich sowiepreisgekrönte asiatisch-westliche Kulinarik im Azur Restaurant. DieZimmer mit Blick auf die Start- und Landebahn, der Spa-Bereich undeinladende Außenpool sorgen dafür, dass das mehrfach preisgekrönteHotel beispielsweise zum fünften Mal in Folge als bestesFlughafenhotel in den Skytrax Awards ausgezeichnet wurde.Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte dieWebsite www.crowneplaza.com.Zimmerpreise: ab 140 Euro pro Nacht3. Frankfurt Flughafen: Familienparadies für FlugbegeisterteDie Mainmetropole beeindruckt nicht nur mit ihrer ikonischenSkyline oder dem umtriebigen Bankenviertel - sie punktet ebenso mitihrer geschäftigen Innenstadt und den historischenSehenswürdigkeiten. Dieter Esslinger, Regional General Manager imHoliday Inn® Frankfurt Airport: "Besonders Familien erleben bei einemKurzaufenthalt in der Stadt, die nur 20 Minuten entfernt vomFlughafen liegt, eine abwechslungsreiche Unterhaltung: In wenigenStunden können sie etwa den Main Tower, den Waldspielplatz rund umden Goetheturm, den Frankfurter Zoo oder das Verkehrsmuseumerkunden." Auch der Flughafen bietet viele gelungeneStopover-Erlebnisse: Neben aktuellen Kinofilmen in der Movie World inTerminal 2, können Passagiere in der Gaming World kostenfreiInteraktivspiele ausprobieren oder wechselnde Foto-Ausstellungenbesuchen. Spaß für die ganze Familie ist vor allem bei einerFlughafen-Rundfahrt oder im Flugsimulator garantiert.Übernachtungstipp: Das Holiday Inn Frankfurt Airport ist besondersfamilienfreundlich. Kinder bis einschließlich 17 Jahre übernachtenhier gratis - Kinder bis zwölf Jahre essen zudem gratis. Vom Hotelaus gelangt man umgehend zum Flughafen, erreicht aber auch die vielenlokalen Sehenswürdigkeiten bequem. Darüber hinaus können sich Gästein der Open Lobby des Hotels, die die traditionelle Lobby mit demLounge-, Bar- und Restaurantbereich verknüpft und zum Entspannen oderArbeiten einlädt, wie zu Hause fühlen. Es ist der perfekte Ort umsich mit anderen Reisenden auszutauschen oder die Zeit alleine zugenießen, bevor es wieder zurück ins Flugzeug geht.Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte dieWebsite www.holidayinn.com.Zimmerpreise: ab 99 Euro pro Nacht4. Johannesburg Airport: Südafrikanische Lebensart auf höchstemKomfortAm Fuße des Tafelberges erstreckt sich Johannesburg als eine derfacettenreichsten Metropolen Afrikas. Vor allem kulturinteressierteBesucher erleben hier unvergessliche Eindrücke. Vom Flughafen könnenReisende mit dem sogenannten Gautrain auf direktem Weg insStadtzentrum in die bewegte Landesgeschichte, etwa bei einem Besuchim Apartheid-Museum, eintauchen. Samantha Clingham, General Managerim InterContinental® Johannesburg O.R. Tambo Airport: "Diesüdafrikanische Lebensart lernt man am besten im Viertel Maboneng beitraditioneller Live-Musik kennen. Außerdem empfehlen wir einen Besuchim Carton Center, einem der höchsten Gebäude der Stadt mit einemspektakulären Ausblick auf die Skyline." Auf Reisende, die amFlughafen bleiben, wartet gehobener Service und eine luxuriöseAusstattung: Sechs Premium-Lounges, ein VIP Service und einvielseitiges Angebot an landestypischen Speisen, Schmuck und Weinenbieten ein außergewöhnliches Verwöhn-Erlebnis. Übernachtungstipp: ImInterContinental Johannesburg O.R. Tambo Airport kommen Genießerebenso auf ihre Kosten: Die erstklassige Küche, der gehobene Serviceund ein breites Angebot an Freizeitmöglichkeiten machen es zum bestenFlughafenhotel Südafrikas. So bieten der hauseigene Spa-Bereich undder spektakuläre Pool nach der Stadterkundung die idealeEntspannungsgelegenheit vor der Weiterreise.Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte dieWebsite www.intercontinental.com.Zimmerpreise: ab 270 Euro pro NachtHochauflösendes Bildmaterial von den Flughäfen und Hotels erhaltenSie unter https://wfm.fischerappelt.de/_McYflHetYkIP9RPressekontakt:PressekontaktJulia SchmidtfischerAppelt, relations GmbH+49 (0) 30 726146 729Ihg-presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: InterContinental Hotels Group, übermittelt durch news aktuell