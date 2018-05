Der Stoneman kommt in die Salzburger Sportwelt - BILD

Flachau (ots) - Wenn der Berg ruft und das Mountainbike groovt!Die eindrucksvolle Bergkulisse der [Stoneman Taurista](https://www.stoneman-taurista.com/) Einstiegsorte Flachau, Wagrain-Kleinarl,Altenmarkt-Zauchensee, Radstadt, Forstau und Obertauern bildet die Kulisse fürdieses außergewöhnliche Mountainbike-Abenteuer. In drei Etappen konzipiert,führt der [Stoneman Taurista] (https://www.stoneman-taurista.com/) über dasGrießenkareck durch den Bikepark Wagrain. Dann lockt schon der 1.768 Meter hoheRossbrand. Ein überwältigender Rundumblick über 150 markante Alpengipfel - wieDachstein, Bischofsmütze und die Hohen Tauern mit Großglockner - ist der Lohn.Richtung Süden passiert der [Stoneman Taurista](https://www.stoneman-taurista.com/) die Almidylle der Oberhütte. Über den 2.110Meter hohen Königsanstieg mit der Überquerung der Tauern führt die Route überden Johannes Wasserfall und die malerischen Gnadenalmen zurück zu den Talortender [Salzburger Sportwelt] (https://www.salzburgersportwelt.com/).Auf 123 Kilometern entlang glitzernder Bergseen, satter Almwiesen, urigerBerghütten und den Gipfelkreuzen des Salzburger Landes - das ist der neue[Stoneman Taurista] (https://www.stoneman-taurista.com/).4.500 Höhenmeter, 360° Grad Alpen: Der [Stoneman Taurista](https://www.stoneman-taurista.com/) ist das exklusive Mountainbike-Erlebnis vonRoland Stauder in Österreich.Eröffnet wird der Stoneman Taurista am 07.07.2018Weitere Informationen unter: [http://www.stoneman-taurista.com/](http://www.stoneman-taurista.com/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie imOTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Salzburger SportweltGerhard Wolfsteinerg.wolfsteiner@salzburgersportwelt.comTel. +43 (0) 6457 2929Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4701/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell