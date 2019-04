Berlin (ots) - Weil der Wohnungsmarkt in den Ballungszentrenweiterhin stark angespannt ist, wird das Umland der Metropolen beiWohnungskäufern immer beliebter. Worauf bei Investitionen zu achtenist und welches Potenzial noch in der Peripherie steckt, erläutertNedeljko Prodanovic, Gründer und Geschäftsführer des BerlinerWohnungsunternehmens Stonehedge GmbH.In einer deutschen Großstadt eine günstige Wohnung oder überhaupteine freie Wohnung zu finden, wird aufgrund des knappen Angebotsimmer mehr zur Herkulesaufgabe. Das gilt insbesondere für dieBallungszentren und die Innenstadtlagen. Das führt unweigerlich zuAusweichbewegungen: Haushalte nehmen bei der Wohnungssuche zunehmendden Stadtrand oder das Umland in den Blick. "Das Umland boomt", meintauch Nedeljko Prodanovic, Geschäftsführer des BerlinerProjektentwicklers Stonehedge GmbH. "Es lockt mit der Nähe zur Citybei gleichzeitig bezahlbaren Preisen - noch jedenfalls, denn diesteigende Beliebtheit führt vor allem im Umland der Metropolenbereits zu einer bemerkenswerten Preisentwicklung."Seit Anfang des Jahres sind mehrere Studien und Marktberichteerschienen, die dem Umland der Ballungszentren starke Preiszuwächsein den vergangenen Jahren zuschreiben und weitere Sprünge für dieZukunft prognostizieren. In seinem aktuellen Frühjahrsgutachten weistbeispielsweise der Zentrale Immobilienausschuss (ZIA) darauf hin,dass abgesehen von Metropolen wie Berlin, München oder Stuttgart auchin einigen Städten in deren Einzugsgebiet die Mieten zwischen 2005und 2018 um mehr als 50 Prozent gestiegen sind. Die Bundesbank hatunlängst ebenfalls analysiert, dass die Kaufpreise fürEigentumswohnungen und Häuser im Umland der Metropolen rasantstiegen. Und eine Studie des Berlin-Instituts über die Entwicklungdeutscher Regionen bis 2035 stellte jüngst fest, dass die Gemeindenin den Speckgürteln der Metropolen mit kräftigem Zuzug rechnendürfen.Seien es nun Städte in der Peripherie der Ballungszentren oderRandlagen der Metropolen selbst: Diese Lagen profitieren häufig vonder guten Anbindung an das urbane Leben im Zentrum einerseits und vonder vergleichsweise ruhigeren Umgebung andererseits. Vor allemFamilien zieht es daher immer häufiger dorthin, da beispielsweise einEigenheim oft noch erschwinglich ist. Aber worauf sollte man achtenbeim Immobilienkauf im Umland?"Bei der Beurteilung der Lage einer Immobilie im Umland ist esganz wichtig, darauf zu achten, dass der Weg in die nächste Metropolebeziehungsweise ins Ballungszentrum möglichst kurz und einfach ist",sagt Nedeljko Prodanovic von der Stonehedge GmbH. "Idealerweise istdie Immobilienlage nicht nur über die Straße gut angebunden, sondernverfügt auch über eine Schienen- beziehungsweise ÖPNV-Verbindung indirekter Nähe." Zudem lohne es sich, sich über dieStadtentwicklungspläne beziehungsweise die Umlandstrategie derMetropolregion zu informieren. Wenn beispielsweise eine Gemeinde innaher Zukunft ans Schienennetz angeschlossen werden soll, trägt dasdeutlich zu ihrer Attraktivität als Immobilienstandort bei.Da mit der Peripherie insbesondere bei Familien häufig der Wunschnach Ruhe und Natur verbunden ist, sollte Prodanovic zufolge auchdarauf geachtet werden. "Das heißt aber nicht, dass dieEigentumswohnung irgendwo im Niemandsland stehen sollte:Nahversorgung, Kindergarten und ärztliche Versorgung in unmittelbarerUmgebung sind ein Muss", warnt der Stonehedge-Chef.Denn dann sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich der Wert derImmobilie auch in Zukunft positiv entwickelt und - relevant fürVermieter - die Mieternachfrage und somit die Mieteinnahmen stabilbleiben oder sogar steigen. Der Immobilienkauf im Umland stellt danneine sinnvolle Investition und einen signifikanten Beitrag für diepersönliche Altersvorsorge dar.Und nicht nur für Wohnungskäufer ist das Einzugsgebiet derMetropolen einen echten Blick wert, sondern auch für dieWohnungspolitik, meint Stonehedge-Geschäftsführer NedeljkoProdanovic. "Wenn das Umland mehr Menschen anzieht, kann das dieäußerst angespannten Wohnungsmärkte in den Ballungszentren spürbarentlasten und zu einer Entspannung in der immer hitzigerenWohnraumdebatte beitragen", meint er. Dafür sei es aber nötig, diePeripherie mit einem entsprechenden Ausbau der Infrastruktur in denUmlandgemeinden und -städten selbst sowie der Verkehrsanbindung indie Zentren noch attraktiver zu machen. "Darin steckt noch vielPotenzial, das von der Politik ausgeschöpft werden könnte", sagtProdanovic.Pressekontakt:Stonehedge Beteiligungsgesellschaft mbHSilvana Krause, Unternehmenskommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitKurfürstendamm 10410711 BerlinTel: +4930/233203980E-Mail: krause@stonehedge.deWeb: https://stonehedge.de/https://www.competence-site.de/nedeljko-prodanovic/Original-Content von: Stonehedge Beteiligungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell