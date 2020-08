Stonebranch gilt laut den Cybersicherheitsexperten von Secuvera als höchst sicher

Atlanta (ots/PRNewswire) - Universal Automation Center demonstriert auch im dritten Durchlauf der in Zusammenarbeit mit dem anerkannten Cybersicherheitsexperten Secuvera durchgeführten Penetrationstests ein hohes Maß an Sicherheit.Stonebranch Inc., ein führender Dienstleister im Bereich der IT-Orchestrierung und Automatisierung, gab heute bekannt, dass seine Plattform Universal Automation Center (UAC) nach einem vor Kurzem durchgeführten Penetrationstests als hochsicher eingestuft wurde. Der Test wurde von Secura, einem BSI-zertifizierten Sicherheitsdienstleister, durchgeführt."Wir bei Stonebranch betrachten die Cybersicherheit als eine der wichtigsten Komponenten in der Automatisierung hybrider IT-Umgebungen", so Melahat Elis, VP of Product Management bei Stonebranch. "Der letzte Durchlauf unserer Cybersicherheitstests zeigt nun erneut die Leistungsstärke von UAC als zuverlässige und sichere hybride IT-Automatisierungsplattform", fügt Elis hinzu.IT-Hybridumgebungen umfassen typischerweise Vor-Ort- und Cloud-Plattformen und stellen einzigartige Sicherheitsherausforderungen für die https://c212.net/c/lin k/?t=0&l=de&o=2877560-1&h=594314571&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3 D0%26l%3Den%26o%3D2877560-1%26h%3D3819470440%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stone branch.com%252Fblog%252Fwhat-is-it-automation%252F%26a%3DIT%2Bautomation&a=IT-Au tomatisierung dar, zum Beispiel im Bereich der Workload-Automatisierung und Terminierung. Änderungen innerhalb der Umgebung, in der Systeme arbeiten, erhöhen das Risiko kritischer Schwachstellen, was die Cybersicherheit von Unternehmen gefährden kann.Diese Testrunde wurde speziell durchgeführt, um die Sicherheit der UAC-Kommunikation zwischen Universal Agent und einer AWS-gehosteten Instanz von Universal Controller nachzuweisen. Secuvera analysierte die Verschlüsselung dieser Kommunikation und versuchte, Daten im Transit manuell abzufangen. Die Penetrationstests wurden nach den Vorgaben des deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) durchgeführt.Die Ergebnisse bestätigten erneut, dass UAC von Stonebranch die nahtlose Verwaltung des Transfers verschlüsselter Daten zwischen Vor-Ort- und Cloud-Systemen bestens unterstützt, während gleichzeitig Risiken minimiert und geschäftskritische Daten optimal geschützt werden.Informationen zu StonebranchStonebranch bietet dynamische IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen an, die in geschäftlichen IT-Umgebungen die einfache IT-Automatisierung in eine anspruchsvolle Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsdiensten verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung arbeitet die Plattform von Stonebranch stets unkompliziert, zuverlässig und sicher. Dank der universellen Automatisierungsplattform können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und Ansprechpartner und Kundenbetreuer in ganz Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen bedient einige der weltweit größten Finanz-, Fertigungs-, Gesundheits-, Reise-, Transport-, Energie- und Technologie-Unternehmen. Erfahren Sie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l= de&o=2877560-1&h=1042679690&u=http%3A%2F%2Fwww.stonebranch.com%2F&a=www.stonebra nch.com .Pressekontakt:Scott Davisscott.davis@stonebranch.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/71284/4675973OTS: Stonebranch GmbHOriginal-Content von: Stonebranch GmbH, übermittelt durch news aktuell