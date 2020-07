Stonebranch als leistungsstarker Akteur im G2 Grid für Arbeitslast-Automatisierung, Sommer 2020, benannt

Atlanta (ots/PRNewswire) - Endnutzer bewerten Stonebranch im Bericht mit dem höchsten Net Promoter Score (NPS) unter allen AnbieternStonebranch Inc., ein führender Anbieter von IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im "G2 Grid Report for Workload Automation", Sommer 2020, als leistungsstarker Akteur anerkannt wurde.Der G2 Grid bewertet Produkte aus der Kategorie Arbeitslast-Automatisierung algorithmisch anhand von Daten, die aus von G2-Nutzern weitergegebenen Produktbewertungen stammen, sowie von Daten, die aus Online-Quellen und sozialen Netzwerken aggregiert wurden."Da G2 weitgehend von Kundenbewertungen bestimmt wird, spiegelt die Anerkennung in diesem Bericht ein ausgezeichnetes Maß an Zufriedenheit bei unseren Endnutzern wider", sagte Giuseppe Damiani, CEO bei Stonebranch. "Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt von dem positiven Feedback, das unsere Kunden und Partner uns immer wieder geben", ergänzte Damiani.Besonders bemerkenswert ist, dass Stonebranch in den G2-Kundenbewertungen mit dem höchsten Net Promoter Score (NPS) aller Anbieter in dem Bericht abschnitt.Dem Bericht zufolge gaben 94 % der Nutzer von Stonebranch an, dass sie Stonebranch ihren Kollegen weiterempfehlen würden. Diese Auffassung wird durch weitere wichtige Ergebnisse gestützt, wie unter anderem die Leichtigkeit der Geschäftsabwicklung mit Stonebranch, die bei 93 % liegt, und die Qualität des Supports mit 91 %.Zu den am höchsten bewerteten Funktionen des Universal Automation Center von Stonebranch gehörten die Aufgabenplanung, die Arbeitslastverarbeitung und die Arbeitslast-Automatisierungskonsole der Plattform, die die Automatisierung im gesamten Unternehmen von einem einzigen browserbasierten Kontrollzentrum aus zentralisiert."Der Schlüssel zum Erfolg von Stonebranch liegt in der Fähigkeit unserer Plattform, Kunden bei der Orchestrierung der IT-Automatisierung über ihre On-Prem-, Private-Cloud- und Public-Cloud-Plattformen und -Anwendungen hinweg zu unterstützen", erklärte Giuseppe Damiani. "Wir betreiben weiterhin einen großen Aufwand, um für einfache Integration und nahtlose Arbeitsabläufe zu sorgen und so den Übergang unserer Kunden in die Cloud zu unterstützen", so Damiani weiter.Der neueste Grid-Bericht ist ab sofort auf der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=2854802-1&h=1482341113&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De n%26o%3D2854802-1%26h%3D2097650870%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Freports%2F53 2a14db-a015-4e95-befe-f6a8a136b3a5%2Fpreview%3Ftab%3Dgrid%26a%3DG2%2Bwebsite&a=G 2-Website verfügbar.Informationen zu StonebranchStonebranch bietet IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die geschäftliche IT-Umgebungen von der einfachen IT-Aufgabenautomatisierung zu einer anspruchsvollen Echtzeit-Automatisierung von betrieblichen Leistungen verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch unkompliziert, modern und sicher. Dank der universellen Automatisierungsplattform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Ansprechpartner und Kundenbetreuer in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Damit bedient es einige der weltweit größten Finanz-, Fertigungs-, Gesundheits-, Reise-, Transport-, Energie- und Technologie-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2854802-1&h=2329825633&u=ht tps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2854802-1%26h%3D355793 2027%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.stonebranch.com%2F%26a%3Dwww.stonebranch.com&a=www.s tonebranch.com .Pressekontakt:Scott Davisscott.davis@stonebranch.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/71284/4651070OTS: Stonebranch GmbHOriginal-Content von: Stonebranch GmbH, übermittelt durch news aktuell