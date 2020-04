StoneCo: Was war das denn?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie StoneCo, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.04.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 22.07 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir StoneCo auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die StoneCo-Aktie hat einen Wert von 61,45. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,78). Auch hier ist StoneCo weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,78), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für StoneCo.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die StoneCo-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (38,86 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 75,98 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 22,08 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält StoneCo eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Die Aktie von StoneCo gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 35,67 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 156,54 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".