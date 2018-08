Ist das alles gewesen, StoneCastle?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie StoneCastle, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 09.08.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 21,9 USD.

Die Aussichten für StoneCastle haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt StoneCastle mit einer Rendite von 15,76 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die "Asset Management"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,16 Prozent. Auch hier liegt StoneCastle mit 4,6 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: StoneCastle erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (23,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 21,9 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. StoneCastle erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um StoneCastle auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von StoneCastle sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.