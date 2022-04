Stonal, eine führende SaaS-Plattform für Immobilien, sammelt 22 Millionen Dollar ein und stellt Robin Rivaton als CEO ein, um in Europa zu expandieren

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Paris (ots/PRNewswire) -Stonal (https://stonal.com/), der europäische Marktführer für SaaS-Plattformen im Immobilienbereich, hat eine neue Finanzierung in Höhe von 22 Millionen Dollar unter der Leitung von RAISE Investissement (https://www.raise.co/investissement/) unterzeichnet, um seine Expansion zu beschleunigen. Diese Finanzierung wird es Stonal ermöglichen, bis 2027 ein Umsatzziel von 100 Millionen US-Dollar auf dem europäischen Immobilien-SaaS-Marktzu erreichen . Robin Rivaton, ein anerkannter VC-Investor und Proptech-Experte, tritt dem Unternehmen als CEO bei.Stonal wurde 2017 von Michel Tolila und Jean-Maurice Oudot, erfolgreichen Unternehmern im Immobilienbereich, gegründet. Stonal ermöglicht eine effizientere Verwaltung von Gewerbe- und Wohngebäuden, indem es Immobilieneigentümern und Vermögensverwaltern eine SaaS-Plattform bietet, die ihr gesamtes Portfolio erfasst. Die Plattform ist offen für eine unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern, Lieferanten oder Partnern (Immobilienverwalter, Facility Manager, Makler...). Die firmeneigene, KI-gestützte Anwendung liest, prüft und sortiert alle Daten, Dokumente und Pläne und erstellt einen genauen und ständig aktualisierten Stammdatensatz. Die Entscheidungsfindungsmodule bieten ESG-Berichte, Finanzanalysen und Wartungsplanung, um die Rendite zu steigern, die Produktivität zu verbessern und den Wert zu erhalten.Im Jahr 2021 erreichte Stonal einen Umsatz von 11 Millionen Dollar und wurde profitabel. Stonal unterstützt mehr als 130 Kunden, REITs, Versicherer, soziale Wohnungsbaugesellschaften, Vermögensverwalter und Family Offices, bei der Verwaltung eines Gesamtportfolios von mehr als 200 Millionen Quadratmetern in ganz Europa. Die Investition in Höhe von 22 Millionen Dollar von RAISE Investissement und den bestehenden Aktionären wird es Stonal ermöglichen, weiter in seine Produkt- und Technologieplattform zu investieren, nach Deutschland und Großbritannien zu expandieren und das bestehende 120-köpfige Team um 50 talentierte Mitarbeiter zu erweitern. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Labeo im Jahr 2020, dem französischen Marktführer im sozialen Wohnungsbau mit 1,3 Millionen Wohnungen, wird das Unternehmen auch seine Akquisitionsstrategie fortsetzen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar zu erzielen und dabei die veraltete IT-Infrastruktur der großen Immobilienverwalter zu nutzen.Stonal verzeichnet ein starkes Wachstum der Einnahmen. Steigende Zinssätze und die Verpflichtung der Immobilienbranche, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, zwingen die Eigentümer und Verwalter von Immobilien dazu, ihre Betriebsleistung und die Rendite ihrer Anlagen ständig zu verbessern. Um das schnelle Wachstum zu leiten, wird Robin Rivaton als CEO zu Stonal stoßen. Robin war ein VC-Investor bei Eurazeo und Gründer von RealEstech, einem der anerkanntesten Proptech-Experten in Europa. Als Vorstandsmitglied mehrerer Bauträger und REITs in Frankreich verfügt er über ein umfangreiches Netzwerk in der Immobilienbranche.Michel Tolila, Vorsitzender und Mitbegründer von Stonal : „Während meiner unternehmerischen Tätigkeit in der Immobilienbranche habe ich stets versucht, das Wissen über Gebäude zu verbessern, um die Rendite zu steigern und den Klimawandel zu bekämpfen. Ich freue mich, Robin Rivaton und RAISE Investissement begrüßen zu dürfen, um das Wachstum zu beschleunigen".Robin Rivaton, CEO von Stonal : „Die physische „konstruierte" Umwelt hat einen erheblichen Einfluss auf den Klimawandel, den wir erleben. Stonal hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gebäude durch die Nutzung von Daten effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen, und ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein".Aymeric Marraud des Grottes, Partner, RAISE Investissement : „Die Einführung ehrgeiziger ESG-Strategien bei gleichzeitiger Beibehaltung der Rendite wird die Vermögensverwalter von Immobilien unter Druck setzen. Die Digitalisierung ihres Portfolios wird wichtiger denn je sein. Die einzigartige KI-Technologie und das Fachwissen von Stonal im Bereich des Datenqualitätsmanagements machen das Unternehmen zu einem wichtigen Partner für eine solche Transformation . Wir freuen uns, Stonal dabei zu unterstützen, weiter in seine Produkt- und Technologieplattform zu investieren, insbesondere in die gemeinsame Beschaffung, und nach Europa zu expandieren".Über StonalSeit 2017 ist Stonal die führende SaaS-Plattform für Immobilien-Performance, sowohl in ökologischer als auch in finanzieller Hinsicht. Es unterstützt mehr als 130 Kunden, REITs, Versicherer, soziale Wohnungsbaugesellschaften, Vermögensverwalter und Family Offices, bei der Verwaltung eines Gesamtportfolios von mehr als 200 Millionen Quadratmetern (einschließlich 1,3 Millionen Wohneinheiten) in ganz Europa. Mit 120 Mitarbeitern ist Stonal in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Spanien vertreten.Über RAISE InvestissementRAISE Investissement ist eine Kapitalanlagegesellschaft innerhalb der RAISE-Gruppe, die von Clara Gaymard und Gonzague de Blignières gegründet wurde. Mit 510 Mio. EUR an zugesagtem Kapital unterstützt der Fonds wachstumsstarke mittelständische französische Unternehmen, die einen Umsatz zwischen 30 Mio. EUR und 500 Mio. EUR erwirtschaften, indem er Beteiligungen zwischen 10 Mio. EUR und 50 Mio. EUR investiert, um ihnen beim Wachstum zu helfen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1804218/Stonal_Logo.jpgPressekontakt:Robin Rivaton,robin.rivaton@lafoncierenumerique.com,+33 (0)6 24 85 35 76Original-Content von: Stonal, übermittelt durch news aktuell