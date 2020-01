Stoltenberg: Szenario von Flugzeug-Abschuss glaubwürdig

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt die Annahme, der Iran habe das bei Teheran abgestürzte Passagierflugzeug abgeschossen.



Es gebe keinen Grund, den Berichten mehrerer Nato-Partner nicht zu glauben, sagte Stoltenberg am Freitag am Rande eines Sondertreffens der EU-Außenminister in Brüssel. Nun brauche es gründliche Ermittlungen. Dafür sei es besonders wichtig, dass der Iran sich an diesen Untersuchungen beteilige.

Ein Flugzeug der Ukraine International Airlines mit 176 Menschen an Bord war am Mittwoch kurz nach dem Start in Teheran abgestürzt. Niemand überlebte. Die Nato-Staaten Kanada und Großbritannien haben eigenen Angaben zufolge Informationen, nach denen ein versehentlicher Raketenbeschuss durch den Iran die Ursache für den Absturz war.

Die Lage im Nahen Osten ist höchst angespannt. Die USA hatten vergangene Woche den iranischen General Ghassem Soleimani gezielt getötet, der Iran reagierte mit Vergeltung. Kurz nach dem Racheakt stürzte das Flugzeug bei Teheran ab./wim/DP/zb