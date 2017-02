Stolpern, rutschen, stürzen - Unfallgefahren am Arbeitsplatz (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Dass die Rutsch- und Sturzgefahr auf Straßen und Gehwegen beidiesem Wetter ziemlich hoch ist, wundert wohl niemanden. Aber solcheUnfälle passieren auch regelmäßig am Arbeitsplatz. Das zeigt derBericht "Arbeitsunfallgeschehen 2015" der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung, Spitzenverband der Berufsgenossenschaften undUnfallkassen. Laut diesem ist Stolpern, Rutschen und Stürzen eine derhäufigsten Unfallursachen am Arbeitsplatz. Oft passiert dabei nichtviel. Aber 2015 verletzten sich immerhin knapp 180.000 Menschen sostark, dass sie mehrere Tage nicht mehr arbeiten konnten. Warum dasso ist und wie man diese Unfallgefahr verringern kann, weiß HelkeMichael.Sprecherin: Rutschige und unübersichtliche Fußböden oder Treppensind die Hauptursache für Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle amArbeitsplatz. Betroffen sind alle Branchen, vom gewerblichen Bereich,Werk- und Produktionsstätten bis hin zu Büros. Arbeitgeber solltenauf rutschhemmende Bodenbeläge achten, um Gefahren zu minimieren.O-Ton 1 (Dr. Christoph Wetzel, 0:23 Min.): "Welcher Belag derrichtige ist, richtet sich nach dem Arbeitsbereich und vor allen denFlüssigkeiten, die dort auftreten. In einer Großküche, in der esfeucht ist und mal Fett auf den Boden spritzt, da brauche ich einenanderen Fußboden als in einer Lagerhalle, in einem Büro oder einemKonferenzraum. Hinweise dazu geben technische Regeln. Aber auch dieBerufsgenossenschaften, Unfallkassen oder Sicherheitsfachkräftekönnen den Arbeitgeber bei der Auswahl unterstützen."Sprecherin: So Dr. Christoph Wetzel von der BerufsgenossenschaftHandel + Warenlogistik in Mannheim. Und auch die Schuhe sollten zumArbeitsuntergrund passen und eine rutschfeste Sohle haben. Ebenfallswichtig: Aufmerksamkeit!O-Ton 2 (Dr. Christoph Wetzel, 0:14 Min): "Auch wer nur mal kurzauf sein Handy schaut, übersieht schnell eine Rutsch- oderStolpergefahr. Die entsteht zum Beispiel durch herumliegende Kabel,Abfälle, ausgelaufene Flüssigkeiten. Ordnung am Arbeitsplatz istdeshalb kein Selbstzweck, sondern ein Beitrag zur eigenenSicherheit."Sprecherin: Die Folge solcher Unfälle sind oft harmlosePrellungen, können aber auch komplizierte Knochenbrüche mitKrankenhaus- oder Reha-Aufenthalt sein.O-Ton 3 (Dr. Christoph Wetzel, 0:10 Min.): "Am häufigsten sindKnöchel- und Fußverletzungen, gefolgt von Hand-, Kniegelenks- undUnterschenkelverletzungen. Die Einschränkungen können auch so weitgehen, dass die Betroffenen dann eine Unfallrente bekommen."Sprecherin: Hat man selbst einen solchen Unfall bei der Arbeit,informieren Sie zunächst den Arbeitgeber und gehen Sie dann zu einemDurchgangsarzt.O-Ton 4 (Dr. Christoph Wetzel, 0:14 Min.): "Das sind speziell vonder gesetzlichen Unfallversicherung zugelassene und geschulte Ärzte -meistens Chirurgen oder Orthopäden. Dieser Arzt informiert auch dieUnfallkasse oder die Berufsgenossenschaft, die in diesem Fallzuständig ist und auch die Behandlungskosten zahlt."Abmoderationsvorschlag:Unfallgefahren am Arbeitsplatz gibt es viele, doch die meistendavon lassen sich ganz einfach beseitigen, damit Sie nicht rutschen,stolpern oder im schlimmsten Fall sogar stürzen. Mehr Infos gibt's imInternet unter dguv.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-288763768presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell