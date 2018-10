BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige bayerische Ministerpräsident und CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber hat die jüngste Kritik der CDU-Ministerpräsidenten Volker Bouffier, Daniel Günther und Armin Laschet an seiner Partei nach der Wahlschlappe scharf zurückgewiesen. "Ich empfinde die Aussagen der CDU-Kollegen als deplatziert", sagte Stoiber dem Nachrichtenmagazin Focus. "Alle Ministerpräsidenten außerhalb Bayerns würden ein solches Ergebnis als Erfolg bezeichnen", so der CSU-Politiker.

Stoiber forderte die Regierungschefs zu konstruktiven Vorschlägen auf. "Statt uns zu kritisieren, sollten Armin Laschet und Daniel Günther lieber einmal sagen, was sie besser machen wollen, um das Ergebnis der CSU zu erreichen", so der ehemalige bayerische Ministerpräsident. Beide hätten selbst große Herausforderungen. Das CSU-Wahlergebnis sei "ein schlimmer Schlag". "Die ganze CSU ist schwer getroffen", so Stoiber. Dennoch sei die CSU auch heute noch "mit die stärkste Volkspartei in Europa", so der CSU-Ehrenvorsitzende.

Foto: über dts Nachrichtenagentur