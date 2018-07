Stoiber warnt vor Unions-Bruch

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber hat eindringlich vor einem Bruch der Union gewarnt. Ein Auseinandertriften von CDU und CSU würde Deutschland destabilisieren, sagte Stoiber am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". In der CSU stünde ein Abspalten auch absolut nicht zur Debatte.

"Wer da schwätzt, kriegt drei rote Karten", so Stoiber. "In der CSU gibt es keine Stimme, die das fordert. Ein Ende der Gemeinschaft kann nur in größtes Übel führen", erklärte Bayerns ehemaliger Ministerpräsident. In der Debatte über eine Asyl-Lösung verteidigte Stoiber die Haltung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Der Streit muss sich für die Sache lohnen und für die Durchsetzungsfähigkeit des Staates", erklärte er.

Foto: über dts Nachrichtenagentur