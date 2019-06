Stoffe unter Hochspannung: ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) küren Dark Crime- und Thriller-Ideen mit der Exposé-Förderung 2019.

Berlin (ots) -Mit mehr als 120 eingereichten Ideen verlief auch die fünfteAusschreibung des Exposé-Fördertopfs von ProSiebenSat.1 TVDeutschland und VDD erfolgreich. Zehn Projekte wurden jetzt von einervierköpfigen Jury für die Weiterentwicklung ausgewählt."Wir hatten in diesem Jahr mit Fokussierung auf Dark Crime- undThriller-Formate für die Prime Time inhaltlich die bisher amstärksten zugespitzte Ausschreibung. Die Zahl der Einreichungenliegt deshalb zwar etwas unter der Anzahl der Vorjahre, ist aberimmer noch sehr hoch. Unter den Teilnehmern ist die Zahl etablierterAutoren dabei erfreulich konstant. Wir freuen uns, dass auch jüngereAutoren den Fördertopf für sich entdecken und von der Förderungprofitieren.", resümieren Vorstand Uwe Petzold und GeschäftsführerJan Herchenröder vom Verband Deutscher Drehbuchautoren e.V."2019 haben wir sowohl bei der Ausschreibung als auch in derWeiterentwicklung der Gewinnerideen die Stoffentwicklung noch stärkermit unserem momentanen Programmbedarf sowie der Redaktions- undSenderpraxis verzahnt.", erläutert Yvonne Weber, Vice PresidentDeutsche Fiction der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH. "DieGewinnerinnen und Gewinner konnten uns mit ihren vielversprechendenCrime- und Thrillerideen begeistern. Wir freuen uns auf eineerfolgreiche Zusammenarbeit und die gemeinsame Weiterentwicklung derExposés."ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband DeutscherDrehbuchautoren haben den neu konzipierten Fördertopf in ihrenGemeinsamen Vergütungsregeln vereinbart. Kernziel des Programms istweiterhin die geschützte und finanziell abgesicherte Entwicklung vonersten Stoff-Ideen. ProSiebenSat.1 TV Deutschland behält sich dasErstanbietungsrecht an den im Rahmen der Prämierung ausgearbeitetenStoffen vor. Kommt es zu keinem Drehbuchvertrag, können die Autorenihre entwickelten Stoffideen frei auf dem Markt anbieten.Die Gewinnernamen der Fördertopfausschreibung 2019:Regine BielefeldtRainer ButtKim FiedlerKatja KlengelValentin MereutzaAlexandra SchmidtPatrick SchuckmannAxel StaeckFreya StewardFinja Christin WrocklageDie Autoren erhalten als Fördergeld jeweils 7.500 Euro in zwei Raten.Für die Exposé-Entwicklung haben die Autoren drei Monate Zeit. Siewerden mit einem gesonderten Anschreiben vom Verband DeutscherDrehbuchautoren über das weitere Vorgehen informiert.Informationen zum Ausschreibungsergebnis finden Sie auch unterwww.drehbuchautoren.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHSusanne LangCommunication ProjectsTel: +49 [89] 9507-1183susanne.lang@prosiebensat1.comVerband Deutscher Drehbuchautoren e.V.Jan HerchenröderGeschäftsführungTel. + 49 [30] 25 76 29 71herchenroeder@drehbuchautoren.deOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell