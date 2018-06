Störungen bei Visa-Kreditkarten in Europa behoben

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

LONDON (dpa-AFX) - Die Probleme bei der Zahlungsabwicklung mit Visa-Kreditkarten in einigen europäischen Ländern sind behoben.



Ursache für die stundenlange Störung am Freitag soll ein Hardwarefehler gewesen sein; es gibt keine Hinweise auf eine Cyberattacke. "Wir haben ein technisches Problem gelöst, das einige Kunden in Europa beeinträchtigt hat", teilte der Kreditkartenanbieter am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Britische Medien berichteten von chaotischen Zuständen in Supermärkten, da die Kunden ihre Einkäufe nicht bezahlen konnten. Viel Ärger gab es auch an Tankstellen und in Restaurants. Zahlreiche Geschäftsleute beklagten Verluste, weil ihre Kunden wieder abdrehten. Das genaue Ausmaß der Störung war auch am Samstag noch unklar./si/DP/zb