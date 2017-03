Störung bei 'Spiegel Online' - Website über Stunden nicht erreichbar

HAMBURG (dpa-AFX) - "Spiegel Online" ist am Dienstagmorgen für mehrere Stunden wegen technischer Probleme nicht erreichbar gewesen.



"Die IT arbeitet aber mit Hochdruck an einer Lösung", teilte die Redaktion des Onlinemediums auf Twitter und Facebook mit. Grund für den Ausfall seien technische Probleme bei einem Dienstleister. Bis die Seite wieder laufe, sollen die wichtigsten Meldungen auf der Facebook-Seite von "Spiegel Online" veröffentlicht werden. Hinweise auf einen Hackerangriff gebe es nicht./doc/DP/fbr