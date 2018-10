Stockholm IT Ventures Aktie: Die Zweifel bleiben!

Mit der geplanten Übernahme der SAS Bank konnte Stockholm IT Ventures kürzlich wieder etwas Leben in den eigenen Aktienkurs bringen. Allerdings kann auch dieser Zukauf nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch immer enorme Zweifel an dem Unternehmen bestehen. Auch die Anleger sind am Freitag wieder skeptischer geworden und schicken die Aktie des Unternehmens im frühen Handel um 11,7 Prozent abwärts.

Ein Beitrag von Robert Sasse.