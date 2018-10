Stockholm IT Ventures Aktie: Wohin geht die Reise?

In der vergangenen Woche gab es zu Stockholm IT Ventures nach langer Zeit mal wieder einige neue Meldungen. Die wurden von den Aktionären auch zunächst positiv aufgenommen und konnten den Aktienkurs von rund 0,016 Euro bis auf 0,028 Euro im Hoch befördern. Schon am Freitag war die gute Stimmung aber größtenteils wieder verflogen und es ging um satte 12 Prozent abwärts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.