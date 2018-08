Stockholm IT Ventures Aktie: Das Vertrauen ist weg!

Aktien aus dem Bereich Blockchain haben in den letzten Monaten enorm an Vertrauen bei den Anlegern eingebüßt und das nicht ohne Grund. Viele Unternehmen gelten als wenig erfolgversprechend. Oft können die Firmen allein mit ihrem Namen eine Marke setzen, bieten ansonsten aber wenig Substanz. Stockholm IT Ventures galt hier manches Mal als Ausnahme, konnte das Unternehmen doch wenigstens einen Plan für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.