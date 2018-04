Stockholm IT Ventures Aktie: Man bleibt kämpferisch!

Liebe Leser,

Stockholm IT Ventures hatte in der Vergangenheit mit mehr als nur einer Krise zu kämpfen. Vor gar nicht allzu langer Zeit stand das Unternehmen gar kurz vor der Pleite. Doch die Verantwortlichen denken gar nicht ans Aufhören und geben sich stattdessen kämpferisch. Man wolle in Zukunft nicht nur Teil eines Kapitals sein, sondern die Zukunft verändern. Die jüngsten Projekte umfassen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.