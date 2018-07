Stockholm IT Ventures Aktie: Keine Veränderung!

In der letzten Woche versprach ein Mitglied des Manager-Teams von Stockholm IT Ventures noch große Neuigkeiten. Die lassen aber bisher weiterhin auf sich warten. Das sorgt dann auch dafür, dass der Aktienkurs nicht so recht vom Fleck kommt. Zwar startet das Papier mit einem Minus von 3 Prozent in den Handel am Dienstag, bei Kursen im einstelligen Centbereich fällt das aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.