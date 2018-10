Stockholm IT Ventures Aktie: Kann das gutgehen?

Von den zahlreichen Warnungen von Analysten und anderen Experten ließen sich Anleger von Stockholm IT Ventures in den letzten Tagen wenig beeindrucken. Die Aktie konnte ihren Wert in den letzten sieben Tagen um knapp 50 Prozent steigern. Mit einem Kurs von 0,025 Euro bleibt es zwar immer noch ganz klar ein Pennystock, dennoch ist die Entwicklung erwähnenswert.

Fraglich ist allerdings, ob die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.