Stockholm IT Ventures Aktie: Geht es jetzt seitwärts?

Am Freitag war bei der Aktie von Stockholm IT Ventures nur wenig Bewegung festzustellen. Ein Minus von 1,6 Prozent wirkte sich so gut wie überhaupt nicht auf den Kaufpreis aus. Mit 0,03 Euro notieren die Anteile weiterhin mit auf dem niedrigsten Niveau des laufenden Jahres. Positiv ist da höchstens noch zu erwähnen, dass es im Wochenverlauf nicht weiter abwärts ging.

Mit einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.