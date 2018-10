Stockholm IT Ventures Aktie: Finger weg!

Mit dem Kauf der SAS Bank sorgte Stockholm IT Ventures in der vergangenen Woche für einiges an Aufsehen an der Börse. Anleger sollten sich von den Meldungen aber nicht in die Irre führen lassen. Unter dem Strich bestehen bei der Aktie von Stockholm IT Ventures noch immer viel zu viele Risiken, um ein Investment guten Gewissens empfehlen zu können.

Ein Beitrag von Robert Sasse.