Stockholm IT Ventures Aktie: Dieser Kurssprung ändert wenig!

Für Stockholm IT Ventures ging es am Freitagmorgen um satte 16,4 Prozent aufwärts an der Börse. Das hört sich im ersten Moment aber sensationeller an, als es eigentlich ist. Tatsächlich ändert sich durch diesen Kurssprung am langfristigen Abwärtstrend erst einmal nichts. Denn mit einem Kurs von 0,039 Euro notieren die Anteile noch immer auf einem sehr geringen Niveau.

In den letzten sechs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.