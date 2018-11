Stockerpoint ruft Herrenlederhose zurück (FOTO)

Ottering (ots) -Aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr ruft Stockerpoint die kurzeHerrenlederhose in Farbe hellbraun, Charge 5337, 5338, 5339,EAN-Codes 4251161217271, 4251161217288, 4251161217295, 4251161217301,4251161217318, 4251161217325, 4251161217332, 4251161217349, Lief.-Nr.72399 zurück. Der Artikel wurde bundesweit über Filialen derHandelskette Kaufhof verkauft.Bei dem Artikel wurde eine um 1,6 mg/ kg erhöhte Konzentration vonChrom VI über dem vom Gesetzgeber festgelegten Wert von 3mg/ kg Lederbei dem am Innenbund und der inneren Verstärkung der Knopfleiste amBein verarbeitetem Leder festgestellt.Chrom VI kann durch den längeren Kontakt mit der Haut einesensibilisierende und allergieauslösende Wirkung haben, die zuallergischen Hautreaktionen führen kann.Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, könnendiesen kostenlos an die Original Stockerpoint GmbH an untenstehendeAdresse retournieren und erhalten den Artikel ersetzt.Informationen erhalten Sie bei unserem Kundenservice unter derNummer 09427-9515-11, erreichbar von Montag bis Donnerstag von 8:00Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr oder pere-mail an info@stockerpoint.deOriginal Stockerpoint GmbHAbt. VersandStockerpoint 6D-84164 OtteringPressekontakt:info@stockerpoint.deTel: 09427 9515 24Original-Content von: Original Stockerpoint GmbH, übermittelt durch news aktuell