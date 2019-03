Stock Spirits: So könnte es weitergehen!

Der Stock Spirits-Kurs wird am 12.03.2019, 21:04 Uhr an der Heimatbörse London mit 228 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Destillateure & Winzer".

Wie Stock Spirits derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Stock Spirits. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Stock Spirits daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Stock Spirits von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Stock Spirits erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (283,33 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 22,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 231 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Stock Spirits erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Stock Spirits investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Getränke einen Mehrertrag in Höhe von 0,99 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.