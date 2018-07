Stock Spirits: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Stock Spirits, die im Segment "Destillateure & Winzer" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 226,5 GBP.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Stock Spirits auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stock Spirits liegt bei einem Wert von 43,91. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Consumer Products" (KGV von 48,45) unter dem Durschschnitt (ca. 9 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Stock Spirits damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

