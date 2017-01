Stochastik: Ein interessanter Oszillator

Die von George C. Lane entwickelte „Stochastik“ stellt (neben „Momentum“ und „RSI“) einen der bekanntesten und heute am häufigsten benutzten Oszillatoren dar. Der Indikator ist darauf aus-gerichtet, die Differenz zwischen dem heutigen Schlusskurs und dem Periodentief mit der Handelsspanne des Beobachtungszeitraums in Bezug zu setzen; der Name – als Bezeichnung der...