Sto ist wieder auf Wachstumskurs!

das Spar- und Optimierungsprogramm „New Balance“ zeigt Wirkung. Sto ist wieder auf profitablem Wachstumskurs. Im 1. Halbjahr stiegen der Umsatz um 6,6% und der Nettogewinn um gut 60%. In allen Regionen ist Sto gewachsen und hat die Rentabilität verbessert. Zur Entwicklung der einzelnen Sparten äußerte sich das Management nicht konkret, sondern sprach nur von Zuwächsen. Vor allem das Kerngeschäft mit Fassadensystemen habe besser abgeschnitten als erwartet. Die Jahresprognose wurde bestätigt: ein Umsatzwachstum von 3%, ein operatives Ergebnis (EBIT) von 80 bis 90 Mio € und ein Vorsteuergewinn von 78 bis 88 Mio €.

Die Bundesregierung hat Subventionen für die Gebäudesanierung angekündigt

Im 1. Halbjahr lagen EBIT und EBT bei 32 Mio € respektive 31,1 Mio €. Die Ziele erscheinen ambitioniert, sind aber realistisch. Denn viele Aufträge werden in der Baubranche traditionell erst in den letzten Monaten des Jahres abgerechnet. Zudem scheinen die Fassadensysteme vor einer Trendwende zu stehen. Diese umfassen auch die in der Kritik stehenden Wärmedämm-Verbundsysteme. Der Hochhausbrand in London hat die Diskussion über die Sicherheit von Dämmstoffen neu entfacht.

Bisher hielten sich private Bauherren mit Investitionen zurück, weil die staatliche Förderung nicht abschließend geklärt ist. Die Bundesregierung hat aber Subventionen für die Gebäudesanierung angekündigt. Denn ohne mehr Energieeffizienz im Neubau und Gebäudebestand sind die Klimaziele nicht erreichbar. Sto kann daher trotz der Unsicherheiten zumindest mit einer leicht steigenden Nachfrage nach Wärmedämm-Verbundsystemen rechnen.

