Stitch Fix: Was sagt man dazu?

Der Stitch Fix-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 33,92 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".Stitch Fix haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Analysteneinschätzung: Für die Stitch Fix sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 4 Buc, 6 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Stitch Fix. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 26,67 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -21,38 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 33,92 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

