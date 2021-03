Stitch Fix Aktie: Ein Blick auf die Märkte!

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel niedriger, nachdem der Dow Jones in der vorangegangenen Sitzung nach besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten um mehr als 570 Punkte gestiegen war. Die 10-jährige Benchmark-Treasury-Note überschritt die 1,6%-Marke, nachdem der US-Senat am Samstag ein $1,9 Billionen schweres Konjunkturprogramm verabschiedet hatte. Investoren warten auf die Ergebnisberichte von Casey’s General Stores Inc (NASDAQ:CASY) und Stitch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung