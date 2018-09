Stipendienprogramm GEH DEINEN WEG / EDEKA engagiert sich für wirksame Integration (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) -Im Rahmen des Sommerfestes der Deutschlandstiftung Integrationwerden heute 100 junge Menschen im Stipendienprogramm GEH DEINEN WEGbegrüßt. Unter ihnen sind auch wieder 11 talentierte Nachwuchskräfteaus dem EDEKA-Verbund. Zielsetzung der Integrationsinitiative ist es,die Chancengleichheit junger Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zuverbessern und sie auf ihrem Karriereweg zu unterstützen. DerEDEKA-Verbund ist seit 2012 Partner der DeutschlandstiftungIntegration, die unter der Schirmherrschaft von BundeskanzlerinAngela Merkel steht.Die Stipendiaten des EDEKA-Verbunds kommen aus Afghanistan,Armenien, Georgien, Nigeria, Syrien, der Türkei, der Ukraine undUngarn. "Durch das Programm GEH DEINEN WEG knüpfe ich viele neueKontakte. Ich habe die Möglichkeit, unterschiedliche Kulturenkennenzulernen und von den Erfahrungen der anderen zu lernen",erklärt Nihad Elemam, Auszubildender bei der EDEKA IT-Tochter LUNAR."Ich habe einen Mentor an meiner Seite, mit dem ich mich aufAugenhöhe unterhalten kann. Er hört mir zu und versteht mich", so derjunge Syrer. Auf dem Sommerfest der Deutschlandstiftung Integrationin der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin wird ihmgemeinsam mit den anderen neuen Stipendiaten der Initiative GEHDEINEN WEG seine Urkunde für die Aufnahme in das zweijährigeStipendienprogramm verliehen. Beim gemeinsamen Sommerfest werden diejungen Nachwuchskräfte von Bundespräsident a.D. undStiftungsratsvorsitzendem Christian Wulff sowie von Armin Laschet,Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, willkommen geheißen."Besonders in Zeiten wie diesen ist es wichtig, Integration undChancengleichheit zu fördern und Nachwuchskräfte mitZuwanderungsgeschichte auf ihrem Weg zu unterstützen", erklärt MarkusMosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA AG und Kuratoriumsmitglied derDeutschlandstiftung Integration. "Wir setzen uns dafür ein, dass dieStärken jedes einzelnen zum Tragen kommen können, damit unsereGesellschaft bestmöglich von einer erfolgreichen Integrationprofitieren kann." Im Mittelpunkt des zweijährigen Programms stehtdie persönliche Förderung der Stipendiaten durch erfahrene Mentorenaus Politik und Wirtschaft. Die Stipendiaten profitieren dabei sowohldurch individuelle Coachings ihrer Mentoren als auch durch zahlreicheNetzwerk-Veranstaltungen und Themen-Workshops. Insgesamt wurden seit2012 rund 60 EDEKA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in dem Programmgefördert. Zahlreiche erfahrene Führungskräfte engagieren sich alsMentoren bei GEH DEINEN WEG.Im mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbundarbeiten Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen, die hierAnerkennung, Wertschätzung und Förderung erfahren - unabhängig vonGeschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion,Weltanschauung, Alter oder sexueller Orientierung. Mit rund 369.300Mitarbeitern und 17.150 Auszubildenden ist der EDEKA-Verbund einerder führenden Arbeitgeber und Ausbilder in Deutschland. Rund 40Ausbildungsberufe - von den klassischen Berufen im Markt und in derProduktion bis zu den Bereichen IT, Logistik und Verwaltung - sowiezahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten bieten vielfältige undzukunftsorientierte Karriereperspektiven im EDEKA-Verbund.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige Kauf¬leuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhan¬delsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strate¬gie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbund¬übergreifender Zielewie beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2017mit rund 11.430 Märkten und 369.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Um¬satz von 51,9 Mrd. Euro. Mit rund 17.150 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbil¬der in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell