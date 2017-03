Stipendien für Lehramtsstudierende: Jetzt für das Förderprogramm Studienkolleg bewerben!

Berlin (ots) - Ab sofort können sich angehende Lehrerinnen undLehrer für ein Stipendium des Studienkollegs der Robert BoschStiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) bewerben.Das Förderprogramm richtet sich bundesweit an Lehramtsstudierendealler Fachrichtungen, die als Lehrkraft oder SchulleitungVerantwortung an Schulen übernehmen möchten. Ziel des Studienkollegsist es, engagierte junge Menschen mit pädagogischen Führungsaufgabenvertraut zu machen und ein Bewusstsein für die schulischenGestaltungsräume zu schaffen. In einwöchigen Akademien undWochenendseminaren lernen die Stipendiatinnen und StipendiatenGruppen zu moderieren oder Konzepte für ein Schulprogramm zuentwickeln. Dazu bearbeiten sie Themen wie Konfliktmanagement,interkulturelle Kompetenz oder Fundraising für Schulen. Zusätzlicherhalten die Geförderten eine finanzielle Unterstützung aus denMitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.Bewerbungsfrist ist der 12. Mai 2017. Mehr Informationen zurBewerbung gibt es unter: bit.ly/StudienkollegsstipendiumDas Studienkolleg für Lehramtsstudierende feiert 2017 seinzehnjähriges Bestehen. Seit Beginn haben mehr als 450 Studierende dasin Deutschland einzigartige Förderprogramm durchlaufen.Studienkollegs-Absolvent Thomas Lind greift auch heute noch gerneauf das große Netzwerk des Förderprogramms zurück: "Durch meinStipendium kam ich schon früh in Kontakt mitSchulentwicklungsthemen", so der stellvertretende Leiter einerGrundschule. "In einer engagierten Gruppe gemeinsam über gute Schulenachzudenken und konkrete Ideen zu entwickeln, war für mich einewertvolle Ergänzung zum Studium." Angehende Lehrkräfte, deren Herzfür die Schule schlägt, kann er nur motivieren, ihre Chancen auf einStipendium wahrzunehmen. Heike Gleibs, die das Programm bei derStiftung der Deutschen Wirtschaft leitet, ist der Ansicht, dass dasStudienkolleg in den letzten 10 Jahren viel erreicht hat: "UnsereArbeit zeigt immer wieder, dass Lehrkräfte die Schlüsselfiguren fürmehr Bildungsgerechtigkeit sind und gute Führung an Schulen denentscheidenden Unterschied machen kann." Das Studienkolleg setzedaher an der richtigen Stelle an, da es motivierte Studierendeanspreche, die später zu Verantwortungsträgern werden möchten.Pressekontakt:Christine Sequeira-Voigt, Referentin Kommunikation Stiftung derDeutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin,Tel.: 030 278906-78, Fax: 030 278906-55, Mail: c.voigt@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell