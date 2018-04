Sting und Shaggy - zwei Weltstars geben exklusives WDR 2 - Radiokonzert

Köln (ots) -Weltstar Sting und Reggae-König Shaggy geben am 17. April 2018 einexklusives WDR 2 - Radiokonzert in der Kölner Kulturkirche. DasBesondere am Event: Teil des Auftritts ist eine Talkrunde, in derbeide Stars über sich und ihre Musik sprechen.Sting und Shaggy haben bereits im Januar ein gemeinsames Konzert vor20.000 Besuchern auf Jamaika gegeben. Daraus entstand der Plan füreine weitere Zusammenarbeit. Am 20. April erscheint ihr erstesgemeinsames Album "44/876". Der Albumtitel verweist auf dieVorwahl-Ziffern ihrer Heimatländer Großbritannien und Jamaika. VonKöln reisen die beiden Weltstars weiter nach London. Dort haben siedie Ehre, beim 92. Geburtstag der Queen in der Royal Albert Hallaufzutreten.Sting gehört mit 100 Millionen verkauften Alben zu denerfolgreichsten Pop-Musikern weltweit. Mit der Kooperation mit Shaggykehrt der 66jährige zu seinen musikalischen Wurzeln zurück. Die Musikseiner Band Police in den späten 70er- und 80er-Jahren war bereitsvom Reggae inspiriert.Der in Jamaika geborene und in den USAaufgewachsene Shaggy schaffte 1993 mit seiner Hit-Single "Oh,Carolina" seinen Durchbruch. Mit "Boombastic" und "It wasn't me"gelangen ihm weitere Nummer-1-Hits.WDR2-Musikchef Stephan Laack: "Es freut mich ungemein, dass es unsgelungen ist, das ungewöhnlichste Duo des Jahres für ein exklusivesWDR2 Radiokonzert zu gewinnen. Drei Tage vor Veröffentlichung ihresAlbums "44/876" werden Weltstar Sting und Reggae-König Shaggy ihreneuen Songs im stimmungsvollen Ambiente der Kölner Kulturkirchepräsentieren. Für die WDR2 Hörer wird das ein unvergesslicher Abend,da Sting und Shaggy auch den ein oder anderen Klassiker spielenwerden und für einen ausführlichen Talk vor dem Publikum zurVerfügung stehen."Karten für das Event in der Kulturkirche in Köln-Nippes gibt es nichtzu kaufen. Ab kommenden Montag (09.04.2018) können Hörerinnen undHörer die Tickets ausschließlich im Programm von WDR 2 gewinnen.Konzert und Talk werden am 17.04.2018 ab 20.05 Uhr live im Programmvon WDR 2 übertragen.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Eva Maria WüstWDR Presse und InformationTelefon 221 220 7123Eva-Maria.Wuest@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell