Hamburg (ots) -Der Musiker Sting und seine Frau Trudie verbringen jedes Jahr denSommer auf ihrem Weingut in der Toskana und produzieren dort auchihre eigenen Weine. Zum echten Winzer ist der Musiker aber nichtgeworden. "Wir überlassen den Weinbau lieber den Profis. Ich gehe amliebsten in den Weinkeller und mache dort Musik", bekennt Sting imInterview mit SALON (Ausgabe 02/17, ab heute im Handel). Ob seinGesang Einfluss auf das Heranreifen des Weins in den Fässern hat,weiß der Musiker nicht: "Aber ein schöner Gedanke ist es."Einige Weinsorten hat Sting nach eigenen Songs wie "Sister Moon"oder "Message in a Bottle" benannt. "Ich finde zwischen Weinbau undMusik gibt es einige Parallelen. Für beides brauche man eine gewisseZeit, um zu experimentieren. Das Gelingen hängt von so vielenEinflüssen ab. Man braucht Glück."Diese Meldung ist mit Quellenangabe SALON zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:Mandy RußmannPR / Kommunikation SALONGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 05E-Mail: russmann.mandy@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, SALON, übermittelt durch news aktuell