Unterföhring (ots) - Das hat Stil! Mit herausragenden musikalischen Talentenbegeistert "The Voice Senior" am Sonntagabend das SAT.1-Publikum. Im Schnitt2,48 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahren) feiern den Auftritt des weltweit ältestenTalents, Cilli (94) aus Essen, in der ersten Blind Audition. Die neue Staffelder SAT.1-Musikshow erzielt mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-Jährigen einen soliden Start. Bereits im Vorfeld punktete dasSAT.1-Sozialexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" mit sehr guten 14,4Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.Am kommenden Sonntag, 1. Dezember, zeigt SAT.1 die zweite Blind Audition von"The Voice Senior". Ausführliche Infos zu allen Talenten finden Sie auf derPresseseite http://presse.sat1.de/thevoiceseniorBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TVDeutschland | Business Intelligence Erstellt: 25.11.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4449058OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell