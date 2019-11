Stimmungsvoller Advent in Klöstern

Straß im Straßertale (ots) - Zur Vorweihnachtszeit Adventstimmung in denKlöstern im Klösterreich:Für eine besinnliche Adventzeit haben die Klöster, Orden und Stifte vonKlösterreich stimmungsvolle Angebote geschaffen: Adventmärkte mittraditionellem Kunsthandwerk und Kulinarisches aus den Regionen,Krippenausstellungen oder Adventkonzerte von Chören und Sängerknaben inStiftskirchen. Das Stift Schlägl bietet von 5. bis 8. Dezember "Adventtage fürFrauen und Männer" als Wegbegleiter hin zu Weihnachten an: "Weihnachten wäretiefer erlebbar, wenn ein ruhiger, inniger Weg hinführen würde", so dieSeminarveranstalter in Schlägl, "Die Adventzeit ist eine Zeit der Gegensätze:einerseits die vorweihnachtliche Stimmung mit Kerzenschein, Lichterglanz,Dunkelheit und Stubenwärme, andererseits das laute, hektische Treiben, dem mansich heute nur schwer entziehen kann".Im Stift Zwettl wird die Orangerie bis 15. Dezember bei einerLebkuchenhäuser-Ausstellung mit wunderbarem Duft erfüllt. Das Stift Reichersbergverwandelt sich am 16. und 17. November bei einer Ausstellung in einenSchauplatz echter Handwerkskunst. Stift Rein lädt im Dezember jeden Samstag,Sonn- und Feiertag zu einer Krippenausstellung ein. Im Stift Melk findet am 1.,8. und 22. Dezember ein "Internationales Adventsingen" statt und im StiftHerzogenburg lädt der Motettenchor am 8. Dezember zum Adventkonzert ein. DasCurhaus Bad Mühllacken lädt von 8. bis 14. Dezember zum "Fasten nach derKlostermedizin" mit Meditation und Zeiten der Stille ein.Ein Klosteraufenthalt mit Adventmarkt-Besuch für Geschenkideen zu Weihnachtenwie in den Stiften Herzogenburg, Lilienfeld, Göttweig, Klosterneuburg,Kremsmünster, Seitenstetten und Heiligenkreuz sowie in der Abtei Waldsassen inBayern ist eine gelungene Auszeit im Kloster. Die Plattform Klösterreich bietetmit ihren 27 Mitgliedsklöstern unter dem Motto "Kultur-Begegnung-Glaube" vieleAngebote zum Entdecken, Eintauchen und Erleben zur Adventzeit an:www.kloesterreich.com/advent-weihnachten-im-kloster/.Klösterreich-Gutschein als WeihnachtsgeschenkOft sucht man für Weihnachten ein besonderes Geschenk: derKlösterreich-Gutschein ist gut geeignet, jemandem eine besinnliche und ruhigeZeit im Kloster zu schenken. Der Beschenkte kann frei wählen, wofür er denGutschein einlösen möchte: für Kloster-Aufenthalte, Fastenkurse, Führungen,Konzerte, Eintrittskarten oder Produkte aus dem Klosterladen (Bestellungen imInternet unter http://www.kloesterreich.at/gutschein/). Die Broschüre"Kultur-Begegnung-Glaube" ist kostenfrei erhältlich bei Klösterreich, 3491 Straßim Straßertale, Straßfeld 333, AUSTRIA, Tel. +43 (0)2735 5535-0, E-Mail:info@kloesterreich.com, www.kloesterreich.com, www.facebook.com/kloesterreich.Kontakt:Klösterreich-PressestelleHermann Paschinger+43 2735 5535-0info@kloesterreich.comwww.kloesterreich.comhttp://www.facebook.com/kloesterreichOriginal-Content von: Klösterreich, übermittelt durch news aktuell