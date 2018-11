Stimmungsvolle Weihnachten mit den neuen textilen Wohnaccessoires (FOTO)

Wuppertal (ots) -Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt ... Draußen ist esungemütlich, kalt und dunkel, drinnen wird's kuschelig! DerDeko-Rausch zur Weihnachtszeit darf kommen mit ausgefallenen Kissen,flauschigen Plaids und schöner Tischwäsche. Der Duft vonTannenzweigen und Plätzchenbacken liegt in der Luft, das Licht derKerzen ist angenehm wohlig - Zuhause ist Lieblingsplatz! Wen zieht esda noch nach draußen?Zu Weihnachten darf es einfach von allem etwas mehr sein. Mitstimmungsvollen Wohnaccessoires lässt sich Weihnachtsstimmungzaubern. Ob klassisch elegant, ausgefallen stylisch, obkitschig-rosa, stilvoll in Silbergrau-Rot, Ton-in-Ton oder inleuchtenden Farben - mit trendigen textilen Wohnaccessoires lässtsich ein märchenhaftes Winter-Wonderland kreieren. Denn den einengroßen Trend gibt es nicht. Individualität statt Mainstream istgefragt.Modische Einflüsse gehen bei der Weihnachtsdeko Hand in Hand mittraditionellen, natürlichen Optiken. Lieblings-Dekostücke werden mitden tollen neuen textilen Accessoires kombiniert und erzählen ihreganz persönliche Weihnachtsgeschichte. Schöne Dessins, softe edleStoffe und tolle Farben sind die Hauptdarsteller. Santa Claus kannPlatz nehmen.Pressekontakt:Verband der DeutschenHeimtextilien-Industrie e.V.Hans-Böckler Straße 20542109 WuppertalMartin AuerbachTelefon: +49 202 7597-20Telefax: +49 202 7597-97martin.auerbach@heimtex.deOriginal-Content von: Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V., übermittelt durch news aktuell