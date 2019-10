Stimmungstief im Herbst: Bewegung hilft

Baierbrunn (ots) - Körperliche Aktivität an der frischen Lufthellt bei einem Herbstblues die Stimmung auf. Einige Studien liefernHinweise darauf, dass Sport ähnlich wirksam ist wie eine Behandlungmit Antidepressiva oder eine Psychotherapie, wie dasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Ausdauersportartenwie leichtes Joggen oder Nordic Walking bringen zudem den Kreislaufin Schwung und vertreiben das Gefühl der Müdigkeit. "Gegen Müdigkeithelfen auch ausreichender Schlaf zu Nachtzeiten und ein ausgewogenerTagesrhythmus", sagt Dr. Sabine Köhler, Fachärztin für Psychiatrieund Psychotherapie in Jena. Ob Treffen mit Freunden oder einFamilienausflug am Sonntag - wer regelmäßig soziale Kontakte pflegt,lädt seine Stimmung ebenfalls positiv auf. Auch gemeinsam mit anderenPläne zu schmieden und sich auf etwas Schönes zu freuen, hebt dieLaune.Professor Michael Deuschle vom Zentralinstitut für SeelischeGesundheit in Mannheim rät stimmungslabilen und kontaktarmen Menschenzu einem Haustier als Begleiter im Alltag. Ein Hund zum Beispielerzwinge Aktivität und führe beim Gassigehen zwangsläufig zuKontakten mit anderen Menschen.Weitere Tipps gegen das Tief im Herbst geben Experten in deraktuellen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.apotheken-umschau.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell