Stimmungstest für Präsident Duterte / Parlamentswahlen in den Philippinen

Berlin / Manila (GTAI) (ots) - Am Montag, den 13. Mai 2019 findenin den Philippinen Parlamentswahlen statt. Sie sind auch einwichtiger Stimmungstest für den umstrittenen Präsidenten RodrigoDuterte, der für seine Reformpläne die Mehrheit desRepräsentantenhauses und des Senates benötigt. Zwölf der 24Senatssitze werden bei dieser Wahl neu besetzt. Duterte möchte unteranderem die Verfassung ändern lassen, um den Föderalismus zu fördernund das Steuersystem zugunsten einer Marktöffnung für ausländischeInvestitionen anzupassen.Die Philippinen sind eine der dynamischsten Volkswirtschaften inAsien. Seit Jahren glänzt das Land mit Wachstumsraten oberhalb dersechs Prozent. Auch künftig dürfte das sich Wachstum auf einem Niveaumindestens oberhalb der fünf Prozent fortsetzen. "AlsWachstumstreiber sind massive öffentliche Investitionen in den Ausbauder Infrastruktur und ein anziehender Konsumentenmarkt, da dieMittelschicht stark wächst. Aktuell sind es etwa 200-300.000 Menschenpro Jahr, die als äußerst konsumfreudig gelten. Auch als Standort fürBPO (Business Process Outsorcing) wie z.B. Callcenter, werden diePhilippinen von vielen internationalen Firmen genutzt. Dieser Sektorexpandiert weiterhin", sagt Alexander Hirschle, Philippinen-Expertebei Germany Trade & Invest (GTAI) in Taipei.Gleichzeitig gibt es aber auch einige Hürden und Hemmnisse. Sobleibt die Infrastruktur in vielen Bereichen prekär, langeTransportzeiten und entsprechend hohe und schwer kalkulierbare Kostenfür Firmen erschweren das Geschäft vor Ort. Auch die vorherrschendeBürokratie und die Existenz von "Netzwerken", die für KMU zum Teilschwer zu durchdringen sind, machen den Geschäftsalltag nichtunbedingt leichter. Dennoch sind die Perspektiven relativ positiv,zumal die Einbindung in die ASEAN-Gemeinschaft einen großen Markt mitsich bringt. Das Land verzeichnete 2018 Importzuwächse in Höhe von 17Prozent.Für Anbieter von Konsumgütern bieten sich angesichts desdynamischen Wirtschaftswachstums laut Hirschle gute Absatzchancen."Das Interesse in diesem Bereich ist derzeit groß. Vor allemProdukte, die einen gewissen Status versprechen aber dennocherschwinglich sind, sind stark nachgefragt." Doch auch abseits vonKonsumgütern haben deutsche Firmen gute Chancen. So treffen Anbieterim Bereich Solarenergie auf gute Voraussetzungen. Auch derGesundheitsmarkt bietet laut Hirschle gute Absatzmöglichkeiten.Deutschland exportierte 2018 Waren im Wert von 2,6 Milliarden Euro indie Philippinen, ein Anstieg von 32 Prozent zum Vorjahr.Weitere Informationen zu den Philippinen unter:www.gtai.de/philippinen