Stimmungstest für den Kreml / Wirtschaftslage beeinflusst Regionalwahlen in Russland

Berlin/Moskau (ots) - In Russland finden am 8. September 2019Regional- und Kommunalwahlen statt. Sie gelten als wichtigesStimmungsbarometer für die russische Regierung, obwohl die Wahlen auswestlicher Sicht nicht zweifellos als frei bezeichnet werden können.Viele Oppositionspolitiker beklagen, dass es Ihnen aufgrund einesFiltersystems nicht ermöglicht wird, als Kandidaten zugelassen zuwerden.Die Wirtschaft des Landes schwächelt: Das Wirtschaftsministeriummusste die Wachstumsprognose für das BIP für 2020 auf 1,7 Prozentnach unten korrigieren. Der Ausblick für 2019 wurde bei 1,3 Prozentbelassen. Ein Großteil der russischen Bevölkerung leidet unter derschwächelnden Wirtschaft. "Seit sechs Jahren sinken die realverfügbaren Einkommen. Russische Verbraucher verschulden sich immermehr, um ihren Lebensstandard zu halten. Hinzu kommt eine wachsendeUnzufriedenheit mit der ökologischen Situation. So fanden bereitserste Demonstrationen gegen geplante neue Mülldeponien oder gegenmassive Schadstoffemissionen statt", berichtet Hans-Jürgen Wittmannvon Germany Trade & Invest (GTAI) in Moskau. Die Anhebung derMehrwertsteuer zu Jahresbeginn um zwei Prozentpunkte auf zwanzigProzent drückt zudem auf die Konsumstimmung.Im Zuge der 13 nationalen Projekte, die Präsident Wladimir Putin2018 vorstellte, sollen 350 Milliarden Euro unter anderem in denAusbau der Infrastruktur, die Verbesserung des Gesundheitswesens undin die Steigerung der Arbeitsproduktivität fließen: "Trotz derschwierigen Lage gibt es hier viele Geschäftschancen für deutscheFirmen. Bedarf besteht vor allem an Automatisierungs- undRoboterlösungen sowie modernen und effizienten Maschinen undAnlagen", erklärt Russland-Experte Gerit Schulze von der GTAI inMoskau. "Neben den nationalen Projekten bieten sich guteGeschäftschancen in der Lebensmittelindustrie, der Chemie- undPharmaindustrie sowie in der IKT-Branche."Doch deutsche Unternehmen stehen vor einigen Hürden: "Russlandverschärft seine Politik der Importsubstitution und bevorzugtzunehmend einheimische Hersteller. Die EU-Sanktionen und dasrussische Lebensmittelembargo laufen weiter, und neue US-Sanktionenschweben wie ein Damoklesschwert über der russischen Wirtschaft",ergänzt Wittmann.Doch auch in dieser erschwerten Situation bieten sichGeschäftschancen, wie die Lokalisierungspläne ausländischerAutokonzerne in Russland zeigen. Beim Aufbau neuer Produktionsliniensetzen russische Großbetriebe bevorzugt auf westliche Ausrüster."Deutsche Technologieanbieter gehören immer noch zu den bevorzugtenPartnern", erklärt Schulze. "Das zeigt auch das jüngste Memorandum,das Russlands Bahnkonzern (RZhD) mit Siemens und der Deutschen Bahnunterzeichnet hat. Dabei geht es um enge Kooperationen beim Bau einerHochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Moskau und Sankt Petersburg."Weitere Informationen zu Russland unter: www.gtai.de/russland