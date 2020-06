Stimmung in britischen Unternehmen hellt sich kräftig auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im Juni kräftig von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt.



Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg von 30,0 Punkten im Vormonat auf 47,6 Punkte, wie Markit am Dienstag in London mitteilte. Sowohl in der Industrie als auch unter Dienstleistern hellte sich die Stimmung deutlich auf. In der Industrie wurde sogar die Wachstumsgrenze von 50 Punkten leicht überschritten.

Markit-Chefökonom Chris Williamson dämpfte jedoch die Erwartungen. Zwar sei davon auszugehen, dass die britische Wirtschaft im dritten Quartal wieder auf den Wachstumskurs einschlage. Die Wachstumsaussichten in der längeren Frist seien jedoch wie auch der Fortgang der Corona-Krise sehr ungewiss./bgf/jsl/stk