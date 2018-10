Stimmung auf dem deutschen Beteiligungsmarkt weiter sehr gut

Frankfurt am Main (ots) -- Geschäftsklima trotz leichten Rückgangs sehr positiv- Frühphasenklima weiter im Höhenflug, Spätphasenklima mitleichter Eintrübung- Fundraisingklima und Exitumfeld wieder im AufwindDer deutsche Beteiligungskapitalmarkt schaltet im Spätsommer nachseiner vorangegangenen Rekordjagd wieder einen Gang zurück. DerGeschäftsklimaindex des German Private Equity Barometers sinkt im 3.Quartal 2018 um 5,0 Zähler auf 72,1 Saldenpunkte, bleibt damit aberauf sehr hohem Niveau. Die Beteiligungsinvestoren bewerten dabeisowohl ihre Geschäftslage (- 2 Zähler auf 77,6 Saldenpunkte) als auchihre Geschäftserwartung (-7,9 Zähler auf 66,6 Saldenpunkte) etwasschlechter als im Rekordquartal davor.Das dennoch sehr gute Geschäftsklima wird weiterhin durch ein sehrstabiles Marktumfeld gestützt. Besonders zufrieden zeigen sich dieBeteiligungskapitalgeber mit der Quantität und Qualität ihresDealflows, mit dem geringen Abschreibungsdruck sowie mit dem äußerstpositiven Fundraising- und Exitklima. Letztere zwei Klimaindikatorenhaben sich nach einer leichten Abwärtstendenz im 2. Quartal wiederkonsolidiert.Das Geschäftsklima im Venture-Capital-Markt setzt seinen Höhenflugfort: Der Klimaindikator des Frühphasensegments klettert um 4,1Zähler auf 76,6 Saldenpunkte. Dabei übertrumpften die Bewertungensowohl der aktuellen Geschäftslage als auch der Geschäftserwartungihre Bestwerte des Vorquartals. Der Indikator für die aktuelleGeschäftslage steigt auf 80,1 Saldenpunkte (+5,6), der Messwert fürdie Geschäftserwartung auf 73,2 Saldenpunkte (+1,4). Die Höhe derNachfrage wird nur knapp unter ihrem Bestwert beurteilt und derenQualität erhält von den VC-Investoren nun auch wieder sehr guteNoten.Das Geschäftsklima des Spätphasensegments ist im Spätsommerhingegen um 12 Zähler auf nun 68,6 Saldenpunkte gefallen. Er bleibtsomit zwar sehr gut, liegt aber wieder klar unter seiner80-Punkte-Rekordmarke des Vorquartals. Der Indikator für die aktuelleGeschäftslage fällt auf 75,8 Saldenpunkte (-9,0), der Indikator fürdie Geschäftserwartung geht auf 61,8 Saldenpunkte (-15,0) kräftigerzurück. Grund dafür ist neben einer Verschlechterung derZufriedenheit mit den Einstiegsbewertungen zudem eine gesunkeneInvestitionsbereitschaft für neue Beteiligungen."Der deutsche Beteiligungsmarkt zeigt sich weiterhin stark, dersich zuletzt andeutende Stimmungsumschwung ist erst einmal nichteingetreten", sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW."Insbesondere der neue Höchststand des Investorenvertrauens imVC-Markt freut uns. Die Investitionsbereitschaft ist hoch. Mit derneuen KfW Capital können wir es so gemeinsam angehen, die vorhandenenMarktlücken zu beseitigen. Im Spätphasensegment scheint dieUnzufriedenheit mit den Einstiegsbewertungen dagegen gerade auf dieInvestitionsbereitschaft durchzuschlagen. Die Nachfrage hat hier seitdem Tiefpunkt Ende 2016 zwar stark angezogen, was günstigereEinstiegspreise erwarten ließe. Die hohe Qualität der deutschenMittelständler bleibt aber preisbestimmend.""Der Rücksetzer bei der Stimmung der Spätphaseninvestoren istangesichts des Anstiegs der letzten Jahre und des erreichtenRekordniveaus keine Überraschung", ergänzt Ulrike Hinrichs,geschäftsführendes BVK-Vorstandsmitglied. "Erfreulich ist allerdingsdie anhaltend positive Stimmung auf dem VC-Markt. Diese sollte sichauf die Investitionsbereitschaft niederschlagen, weshalb wiroptimistisch sind, dass in diesem Jahr in Deutschland mehr VentureCapital in Startups fließen wird als im letzten Jahr. Die neue KfWCapital wird dazu sicher einen wichtigen Beitrag leisten, um mehrKapital für deutsche Venture Capital-Fonds zu mobilisieren."Die KfW berechnet das German Private Equity Barometer zusammen mitdem Bundesverband deutscher Kapitalgesellschaften e. V. (BVK)exklusiv für das Handelsblatt. Eine ausführliche Analyse mitDatentabelle und Grafik zum aktuellen German Private Equity Barometerist unter www.kfw.de/gpeb abrufbar.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell