Stimmung im Immobiliensektor in Kontinentaleuropa bleibt positiv

München (ots) - LaSalle Investment Management ("LaSalle"), derweltweit führende Investmentmanager im Immobilienbereich, schätzt dieLage für den Immobilienmarkt in Kontinentaleuropa in seinemstrategischen Halbjahres-Investment-Bericht ("Investment StrategyAnnual", ISA) als weiterhin optimistisch ein.Für Deutschland hat LaSalle neben positiven wirtschaftlichenFundamentaldaten weitere interessante Aspekte identifiziert. So wurdedie Einschätzung, dass die Bevölkerung nach etwa 2025 allmählichabnehmen würde, mittlerweile korrigiert. Für die exportorientierteWirtschaft Deutschlands hat sich der starke Euro als moderateWachstumsbremse erwiesen. Eine Unbekannte für das zweite Halbjahr istdie Entwicklung der Brexit-Verhandlungen. Derzeit profitiert derLondoner Immobilienmarkt von der Brexit-indiziertenWährungsentwicklung: Office-Renditen scheinen in London derzeitvergleichsweise attraktiv. Auch Frankreich kann für deutscheInvestoren langfristig ein interessantes Anlageziel sein. Etwasanders die USA: Dort läuft aktuell der Wachstumsmotor auf hohenTouren, bei der mittelfristigen Perspektive aber sollte sich eineabwartende Herangehensweise auszahlen.LaSalle rechnet für die Eurozone 2018 weiter mit einem Wachstumdes Bruttoinlandsprodukts um 2,2%. In diesem wirtschaftlichen Klimagedeihen die Fundamentaldaten der Immobilienbranche. Im BereichOffice und Industrie sind geringere Leerstandsraten undMietsteigerungen zu erwarten. Die Büromieten in Top-Lagen stiegen imVergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,2%. Deutsche Standorte wieMünchen, Hamburg und Frankfurt sowie, auf niedrigerem Level, Köln undDüsseldorf dürften weiterhin anziehen. Vor allem Berlin und Stuttgartverzeichnen den höchsten Mietzuwachs. Für die nächsten 18 bis 24Monate dürfte die Tendenz weiter aufwärts gehen, bevor eineGegenbewegung einsetzt. Im Bereich Retail und Shopping-Center zogendie Mieten in Top-Lagen um 1,3% an. Bei den Logistikimmobilien befandsich Deutschland in den vergangenen Jahren im europäischen Vergleichin einer Sonderrolle - hier waren in einigen SegmentenMietsteigerungen zu registrieren. Für die Zukunft sind Zuwächse eherin Frankreich, Italien und Spanien zu erwarten.Insgesamt rechnet LaSalle für Kontinentaleuropa in den nächsten 18bis 24 Monaten mit weiter steigenden Mieten. Die höchsten Zuwächsedürften in den wichtigsten deutschen Städten zu verzeichnen sein,über alle Branchen hinweg. Investoren können mit soliden Erträgenkalkulieren, die Anlageperformance steigt in den nächsten zwei bisdrei Jahren. Ab 2020 könnten sich Nutzer- und Kapitalmarktunterschiedlich entwickeln, mit moderatem Mietwachstum und leichtsteigenden Renditen.Pressekontakt:Sebastian Düring+49 (221) 9499-1871sduering@webershandwick.comOriginal-Content von: LaSalle Investment Management, übermittelt durch news aktuell