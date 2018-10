Stimmung in Chinas Industrie trübt sich im Oktober weiter ein

PEKING (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA und einer nachlassenden Wirtschaftsdynamik hat sich die Stimmung in Chinas Industrie weiter verschlechtert.



Wie das Pekinger Statistikamt am Mittwoch berichtete, fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im Oktober von 50,8 auf 50,2 Punkte zurück. Es ist der zweite Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit Juli 2016 - zudem fiel der Wert deutlich schlechter aus, als Experten erwartet hatten.

Über der kritischen Marke von 50 Punkten ist von einer Expansion der industriellen Tätigkeiten auszugehen, darunter von einem Rückgang. Auch der Index für den Dienstleistungssektor ging im Oktober zurück und fiel von 54,9 auf 53,9 Punkte, blieb aber weit über der 50-Punkte-Grenze, wie das Statistikamt berichtete.

Ökonomen fürchten, dass ein eskalierender Handelsstreit mit den USA die chinesische Wirtschaft weiter belasten könnte./jpt/DP/zb