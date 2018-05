Stimmung in Chinas Industrie steigt auf Jahreshöchstwert

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas Industriebetrieben ist auf den bisher höchsten Stand des Jahres gestiegen.



Wie das Pekinger Statistikbüro am Donnerstag mitteilte, kletterte der Einkaufsmanagerindex PMI im Mai von 51,4 auf 51,9 Punkte und erreichte damit den besten Wert seit acht Monaten. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 51,3 Punkte gerechnet. Werte über 50 Punkte signalisieren ein Wachstum der Aktivität in den Industrieunternehmen. Werte darunter deuten auf eine schrumpfende Produktion hin. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) reflektiert vor allem die Stimmung bei Staatsbetrieben. Auch im Servicesektor zog die Stimmung an. Der PMI-Index für diesen Bereich stieg im Mai im Vergleich zum Vormonat von 54,8 auf 54,9 Punkte./jpt/DP/jha