Stimmt Ihr Magnesiumhaushalt? / Was Frauen und Männer voneinander unterscheidet (FOTO)

Ismaning (ots) -Magnesium gilt als das Mineral des Lebens, denn es übernimmtwichtige Funktionen im Körper und ist bei einer Vielzahl vonErkrankungen und Beschwerden hilfreich. Jeder Mensch braucht diesesPower-Mineral. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)empfiehlt für Jugendliche ab 15 und Erwachsene eine täglicheMagnesiumzufuhr von 300 bis 400 mg.Frauen haben einen speziellen MagnesiumbedarfFrauen bekommen einen Magnesiummangel ganz besonders zu spüren undprofitieren deshalb von einer regelmäßigen und ausreichendenMagnesiumzufuhr. Denn der Mineralstoff kann ihnen bei typischweiblichen Problemen beiseite stehen.Schwangerschaft + StillzeitMutter zu werden ist eine ganz besondere Phase im Leben einerFrau. Schon wenn der Kinderwunsch da ist, man sich wünscht, schwangerzu werden, ist es sinnvoll, auf seine Magnesiumversorgung zu achten.Denn es ist ein wichtiges Schutzmineral für werdende Mütter."Magnesium wirkt vorbeugend gegen Frühgeburten und verringertsignifikant das Risiko für einen Schwangerschafts-Bluthochdruck",weiß Uwe Gröber, Apotheker, Mikronährstoff-Experte und Leiter derAkademie für Mikronährstoffmedizin in Essen. Auch hilft es beiÜbelkeit und Erbrechen. "Um aber auch den Magnesiumbedarf des Kindessicherzustellen", so Experte Gröber, "sollte während der gesamtenSchwangerschaft sowie während der Stillzeit an eine Supplementierungvon Magnesium gedacht werden." Denn mit der Schwangerschaft verändertsich der mütterliche Stoffwechsel - es wird mehr Magnesium über dieNieren ausgeschieden. Zugleich erhöht sich durch das Kindeswachstumder Bedarf an dem Mineralstoff. Daher wird es spätestens ab derzweiten Schwangerschaftshälfte schwieriger, den täglichenMagnesiumbedarf über die Nahrung zu decken.Tipp: Sprechen Sie mit Ihrem Gynäkologen, wie Sie Ihren speziellenMagnesiumbedarf decken können.PMS-SymptomeEtwa jede dritte Frau leidet in der Woche vor ihrer Regelblutungan Kopfschmerzen, Wasseransammlungen, einem unangenehmen Ziehen inden Brüsten oder Stimmungsschwankungen. Das sind alles typischeAnzeichen für das so genannte Prämenstruelle Syndrom, kurz PMSgenannt. Auslöser für die Beschwerden sind die Hormonschwankungen vorder Menstruation. "Forscher haben entdeckt, dass Frauen, die unterPMS klagen, häufig auch ein Defizit an Magnesium und Vitamin Bhaben", erläutert Apotheker Gröber. "In Studien(1) mit Betroffenenkonnte gezeigt werden, dass eine tägliche Gabe von 300 bis 400 mgMagnesium und 50 bis 100 mg Vitamin B6 Beschwerden wie migräneartigeKopfschmerzen, Stimmungsschwankungen und Bauchkrämpfe lindernkonnten." Und Magnesium hat sich ebenfalls zur Schmerzlinderung vonkrampfartigen Menstruationsschmerzen bewährt.(1) Ebrahimi E, Khayati Motlagh S, Nemati S, Tavakoli Z. (2012)Effects of magnesium and vitamin b6 on the severity of premenstrualsyndrome symptoms. J Caring Sci. Nov 22;1(4):183-9. doi:10.5681/jcs.2012.026. eCollection 2012 Dec. PubMed PMID: 25276694;PubMed Central PMCID: PMC4161081.WechseljahreAuch die Wechseljahre sind typisch weiblich und für Frauen eineZeit des Umbruchs und der körperlichen Veränderungen. Ab Mitte 40geht die natürliche Produktion von Hormonen wie Östrogen undProgesteron langsam zurück - und das hat Einfluss auf denStoffwechsel, das Herz-Kreislauf-System aber auch denMagen-Darm-Trakt. Jede zweite Frau klagt dann unter den typischenklimakterischen Beschwerden wie Schweißausbrüche, Herzrasen,Verstopfung, Kopfschmerzen oder Wadenkrämpfe. Magnesium unterstütztdie gesunde Funktion von Muskeln, Knochen und Nerven - und kann dazubeitragen, diese heiße Phase im Leben einer Frau entspannter zudurchlaufen.Tipp: Magnesium zur Migräne-ProphylaxeMigränekopfschmerz kommt meist anfallsartig, oftmals geht derpulsierende Kopfschmerz noch mit Übelkeit, Licht- undGeruchsempfindlichkeit einher. Die Betroffenen wollen nur noch eins:Sich zurückziehen und warten, dass der Schmerz nachlässt. Frauen sindbesonders häufig betroffen. Nach aktuellen Erkenntnissen wirdMagnesium zur Prophylaxe empfohlen. "Zahlreiche Studien konntennachweisen, dass die regelmäßige Einnahme von Magnesium (z.B. 600 mgtäglich als Magnesium-Citrat) die Anzahl und Schwere vonMigräneattacken um bis zu 50 Prozent verringert", erklärtMikronährstoffexperte Gröber. Männer, die unter Migräneattackenleiden, profitieren ebenfalls von einer gezielten Magnesiumgabe.Magnesium - das Power-Mineral für MännerAuch das vermeintlich starke Geschlecht hat bessere Karten, wenneine regelmäßige Magnesiumzufuhr gesichert ist.Stress und LeistungsdruckDie Anforderungen im Berufsleben steigen ständig, doch auch zuHause und in der Freizeit müssen Männer immer voll da undeinsatzbereit sein. Das zerrt nicht nur an ihren Nerven - esbeeinflusst ihren Magnesiumhaushalt. Denn das Powermineral Magnesiumwird verstärkt ausgeschieden, wenn der Körper unter Stress steht."Bei körperlichem und psychischen Stress werden mehr Stresshormoneausgeschüttet", so Gröber. "Stress raubt unserem Körper nicht nurVitamin C sondern auch Magnesium." Fehlt es am Anti-Stress-Mineral,wird man schlechter mit Stress fertig und auch die Leistungsfähigkeitkann leiden.Ein häufiger weiterer Nebeneffekt eines gestressten, hektischenAlltags: Sodbrennen. Es kann höllisch schmerzen und ist oftmals eineFolge von zu fetten, zu hastig heruntergeschlungenen, zu üppigenMahlzeiten. Männer sind doppelt so häufig davon betroffen als Frauen.Gegen das unangenehme Brennen hinterm Brustbein nehmen viele danneinen Magensäureblocker, so genannte Protonenpumpenhemmer, ein."Einige dieser Säureblocker können die Aufnahme und Verwertung vonMagnesium hemmen", weiß Apotheker Gröber. Mit einer regelmäßigenMagnesiumeinnahme kann man dem täglichen Stress besser standhalten.Wichtig: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sieregelmäßig einen Magensäureblocker einnehmen. Und achten Sie dannauch auf eine erhöhte Magnesiumzufuhr.SportMänner neigen schneller dazu, sich beim Ausdauersport zuverausgaben. Doch wenn sie da richtig ins Schwitzen geraten, scheidensie über den Schweiß auch Magnesium aus. Außerdem trägt das Mineraldazu bei, die beim Sport gesteigerte Stoffwechselleistung zuermöglichen. Nach einem ausgiebigen Training sind dieMagnesium-Speicher daher oft leer - Krämpfe und Muskelzucken sindtypische Symptome für ein Defizit. "Je nach sportlicher Beanspruchungkann der Magnesiumbedarf um das Zwei- bis Dreifache höher liegen alsdie von der DGE für erwachsene Männer empfohlene Tagesmenge von 350bis 400 mg", betont Gröber.Tipp: Nehmen Sie eine Extraportion Magnesium nach dem Sport,während der Erholungsphase, ein. Es ist weniger ratsam, es währenddes Trainings zuzuführen, da in der sportlichen Belastungsphase derDarm das Magnesium schlechter aufnehmen kann.Gut zu wissen: Alkohol und Fast Food erhöhen den MagnesiumbedarfEin Bier zum Essen, gegen den Hunger schnell mal einen Hamburgeroder eine Tiefkühl-Pizza - Männer achten oft weniger gut auf ihreErnährung als Frauen. Doch ein regelmäßiger Alkoholkonsum führt zuerhöhten Magnesiumverlusten über die Nieren. Und wer seinen Appetitgerne mit Fast Food stillt, sich also eher einseitig ernährt, bei demkommt die natürliche Magnesiumversorgung zu kurz. Auf diese Weisetäglich 350 bis 400 mg Magnesium zu aufzunehmen, schafft kaum jemand.Eine zusätzliche Einnahme von einem gut verwertbarenMagnesiumpräparat könnte daher sinnvoll sein.Wenn Magnesiumpräparate - dann am besten als MagnesiumcitratUm seinen Magnesiumhaushalt auszugleichen, kann ein hochwertigesPräparat aus der Apotheke hilfreich sein. Wichtig dabei: Achten Siedarauf, dass das gewählte Präparat eine gute Bioverfügbarkeit hat.Studien haben gezeigt, dass sich hier Produkte besonders gut eignen,die körperfreundliches Magnesiumcitrat enthalten (z. B.Magnesium-Diasporal). Magnesiumcitrat ist eine körpereigeneVerbindung, die direkt vom menschlichen Organismus aufgenommen undverarbeitet werden kann. Zudem zeichnet sich Magnesiumcitrat durcheinen nachhaltigen 24-Stunden Langzeiteffekt aus. Studien konntenbelegen, dass durch die Einnahme von Magnesiumcitrat auch nach 24Stunden noch eine signifikante Erhöhung der Magnesiumkonzentration imBlut vorhanden war.Gröber U, Schmidt J, Kisters K. Magnesium in Prevention andTherapy. Nutrients, 2015; 7(9):8199-8226.Pressekontakt:WEDOpress GmbHAngelika LempSossenheimer Weg 5065824 SchwalbachT: 06196 - 951 99 68F: 06196 - 951 99 70Mail: angelika.lemp@wedopress.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell