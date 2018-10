Stimmt die Chemie zwischen Cyber und Science? / BearingPoint-Studie zum Einsatz von Blockchain: Großes Potenzial für Chemie-, Life Sciences- und Resources-Industrie (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Es ist das große Thema des Jahrzehnts: Blockchain. Dieseinnovative Technologie, die auf Kryptologie basiert und mit Bitcoinbekannt wurde, ist längst in allen Wirtschaftszweigen angekommen,auch in der Chemie-, Life Sciences- und Resources-Industrie. DieManagement- und Technologieberatung BearingPoint hat in ihreraktuellen Umfrage 80 Führungskräfte aus den Branchen Chemie, Pharmasowie Resources in Deutschland befragt, um zu ermitteln, wieUnternehmen dieser Branchen die Blockchain-Technologie anwenden undin welchen Bereichen sie die größten Potenziale für die Zukunftsehen.Blockchain - Technologie auf dem VormarschIst die Blockchain-Technologie relevant für die Chemie-, LifeScience- und Resources-Industrie? Laut Studienergebnissen bestätigen59 Prozent der Befragten, dass bereits jetzt Blockchain-Technologienin ihren Unternehmen ein Thema sind. 36 Prozent davon nutzen dieseaktuell vor allem im Bereich Finanzen. Doch das ist nicht die einzigeEinsatzmöglichkeit von Blockchain. Für die zukünftige Anwendung sehenvon allen Befragten 40 Prozent Potenzial für den Vertrieb, 39 Prozentfür Einkauf und 23 Prozent für Supply Chain Management. Die Hälfte(52 Prozent) derjenigen, die Blockchain bisher noch nicht nutzen,geht davon aus, es in absehbarer Zeit zu tun. Knapp 47 Prozent derBefragten rechnen bereits innerhalb der nächsten drei Jahre mit derAnwendung von Blockchain-Lösungen. "An den Studienergebnissen siehtman, dass das Thema Blockchain im Fokus der Aufmerksamkeit steht.Über Blockchain zu reden ist jedoch die eine Sache, sie effizienteinzusetzen, eine andere. Die Frage ist deshalb, ob es Unternehmengelingt, Blockchain operativ so in ihre Prozesse zu integrieren, dasssie damit einen nachhaltigen Mehrwert schaffen", sagt Jens Raschke,Globaler Leiter Chemicals, Life Sciences und Resources beiBearingPoint.Bessere Prozesse dank BlockchainDie kryptografisch abgesicherten Verkettungen der Blockchainbieten ein dezentrales, manipulationssicheres Datenregister undermöglichen sekundenschnelle Transaktionen ohne Intermediäre. NebenTransparenz und Revisionssicherheit gibt es für ihre Anwendung inzukunftsorientierten Unternehmen viele gute Gründe. Bei den Befragtensteht ganz eindeutig der Wunsch nach einer Prozessverbesserung (68Prozent) an erster Stelle. Dem folgt mit 44 Prozent derwirtschaftliche Faktor der Kosteneinsparung. Mit jeweils 29 Prozentsteht das Potenzial für Innovationen im Produktbereich und imVertrieb an dritter Stelle. Jeder Vierte (26 Prozent) nennt außerdemdie Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit als Grund für dieEinführung von Blockchain-Lösungen.Schlüsseltechnologie mit vielen EinsatzmöglichkeitenDie Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie sindmannigfaltig und es entwickeln sich aktuell immer neueAnwendungsfälle. So sind beispielsweise Smart Contracts, die in einerBlockchain hinterlegt werden, bereits bei 50 Prozent der befragtenUnternehmen in der Implementierung."Blockchain kann in Unternehmen auf vielfältige Weise eingesetztwerden. Unternehmen sollten deshalb nicht den Fehler machen, es alsreines Finanzthema anzusehen. Es ist wichtig, dieEinsatzmöglichkeiten von Blockchain-Technologie im Einzelfall zuprüfen und weitere, relevante Bereiche mit einzubeziehen, umzukunftsfähig zu sein und das innovative Potenzial hinter Blockchainvoll auszuschöpfen", so Jens Raschke.Über die StudieBefragt wurden 80 Führungskräfte (ab Teamleiter) aus den BranchenChemie, Life Sciences und Resources in Deutschland. Dabei wurden alleUnternehmensbereiche angesprochen außer Administration & Verwaltung,HR, PR, Produktion sowie Recht.Die Studie ist unter dem folgenden Link verfügbar:http://ots.de/sLaKL2Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions undVentures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den BereichenDigital Transformation, Regulatory Technology sowie AdvancedAnalytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung vonStart-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweitführenden Unternehmen und Organisationen. BearingPoints globalesBeratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstütztKunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen füreinen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comGeschäftsbericht: http://ots.de/Dy73UCLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell