Stimmrechtsmitteilungen bei SLM Solutions im Blick!

bei SLM Solutions ist mir zuletzt aufgefallen, dass es da eine ganze Reihe von Stimmrechtsmitteilungen gab. So wurde vom Unternehmen z.B. am 21.2. mitgeteilt, dass der „Oppenheimer Global Opportunities Fund“ mit Sitz in Denver/Colorado den Anteil an den Stimmrechten von 3,72% auf 5,01% erhöht hat. Weiß da jemand mehr als andere? Falls es so ist, dann bin ich in dem Fall nur „andere“. Nun, SLM Solutions war im letzten Jahr bekanntlich ein Übernahmekandidat, und wer weiß, vielleicht klopft da wieder ein Unternehmen an die Tür und möchte den 3-D-Druck-Spezialisten übernehmen. Die Marktkapitalisierung von SLM Solutions liegt aktuell bei ziemlich genau 700 Mio. Euro.

SLM Solutions: Super Performance, hohe Bewertung

Auf Jahressicht liegt der Kurs der Aktie derzeit mit beeindruckenden rund +135% im Plus. Doch ich möchte natürlich auch auf mögliche Schwachstellen verweisen. So ist die Bewertung der Aktie gemessen am KGV wirklich hoch. Und dann hat es mich irritiert, dass im Januar der Vorstandsvorsitzende vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung abberufen worden war. Bis auf weiteres führt deshalb der Finanzvorstand auch das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Wird es einen neuen Vorstandsvorsitzenden und dann auch eine neue strategische Ausrichtung geben? Who knows, wie der Angelsachse sagt. Für mich keine Gründe, die Aktie besonders interessant zu finden.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

