Stimmgesund durch die kalte Jahreszeit

Frankfurt am Main (ots) - Der Herbst ist die Zeit der Erkältungen,überall schnieft und hustet es. Auch unsere Stimme leidet jetzt mehrals sonst, dabei hat das mit der schlechten Witterung eigentlich garnichts zu tun. Wie eine gute Stimmhygiene Abhilfe schafft, erklärtSabine Falkner, Leiterin der Berufsfachschule für Logopädie an derHochschule Fresenius in Frankfurt am Main. Die Einrichtung feiert indiesen Tagen ihr dreißigjähriges Bestehen."Die Kälte ist nicht ursächlich dafür, dass wir uns erkälten,dafür sind zu 95 Prozent virale und zu fünf Prozent bakterielleInfektionen verantwortlich", sagt Sabine Falkner. "Trotzdem spieltkalte Luft eine Rolle, weil wir uns mehr drinnen aufhalten, wo meisteher trockene Luft herrscht." Dadurch belasten wir eine wichtigeSchutzschicht, unsere Schleimhäute. "Sind sie trocken, haben dieViren leichtes Spiel." Durch den Aufenthalt in geschlossenen Räumensteigt auch das Ansteckungsrisiko, die Keimzahl ist höher. "Wenn wirin den Herbst- und Wintermonaten mehr frieren, erlebt unser Körperdas als Stress - und Stresshormone schwächen das Immunsystemzusätzlich", ergänzt Falkner. Außerdem seien die mitunter großenTemperaturunterschiede im Herbst ein Problem für uns: "Wenn estagsüber noch relativ warm und nachts sehr kalt ist, hat der KörperAnpassungsschwierigkeiten."Wenn die Schleimhäute zu trocken und wir schon erkältet sind, hatdas oft auch negative Auswirkungen auf unsere Stimme. Die Stimmlippenkönnen gerötet und geschwollen sein, sie schwingen nicht auf normalemNiveau - und schon klingt die Stimme rau, irgendwie brüchig, heiser.Im Normalfall ist das nicht schlimm und klingt mit der Erkältung nachspätestens zwei bis drei Wochen wieder ab. "Vorausgesetzt, ich schonemeine Stimme und spreche ökonomisch", mahnt Falkner. "Wer der Stimmekeine Ruhe gönnt, erhöht die Gefahr chronischer Entzündungen. Daslernen auch unsere Logopädieschüler." Menschen, die beruflich vielsprechen oder gegen Lärm ansprechen müssen, stecken da in einemechten Dilemma. Dazu gehören die Berufssprecher im Fernsehen undRadio, beispielsweise aber auch Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen,Lehrerinnen und ihre männlichen Pendants. Gerade sie müssten in denModus der "Stimmruhe" umschalten, können es oft aber nicht, weil sieunabkömmlich sind.Es gibt aber eine Reihe von Tipps, wie wir präventiv oderbehandelnd gegen Stimmstörungen arbeiten können. Das fängt mit derVermeidung eigentlich ganz üblicher Reaktionen an. "Flüstern undRäuspern sind zum Beispiel ganz schlecht", sagt Sabine Falkner."Beides belastet den Stimmapparat ungemein." Da sei ein kräftigesHusten oder ein Klopfen auf die Brust bei gleichzeitigem Summen schondeutlich empfehlenswerter. Auch der mehr oder weniger gernegetrunkene Kamillentee oder das Mentholbonbon schaden mehr als sieGutes bewirken. Es mag im ersten Moment anders wirken, aber auch sietrocknen die Schleimhäute aus. Gleiches gilt für zu große Mengen anKaffee oder schwarzen Tee. Auch der zu häufige Genuss vonhochprozentigem Alkohol und sehr scharfen Gewürzen, zu kalten oder zuheißen Getränken und natürlich das Rauchen gehören auf die schwarzeListe der "Stimmgefährder"."Viel und regelmäßig trinken ist unabdingbar, vor allem Wasser undKräutertees. Außerdem sollten wir - und das wird gerade im Büro oftvergessen - für günstige Luft- und Temperaturverhältnisse sorgen undmehrfach am Tag eine Stoßlüftung vornehmen." Daneben ist eineaufrechte Kopf- und Körperhaltung gerade der Stimmgesundheit sehrdienlich, ebenso wie ein herzhaftes Gähnen oder Seufzenzwischendurch, auch wenn das vielleicht fragende Blicke nach sichzieht. "Insbesondere an belebten Orten sollte man durch die Naseatmen, was leichter fällt, wenn man einmal daran denkt, was wir beider Atmung durch den Mund alles ungefiltert aufnehmen", ergänztFalkner. "Viel Bewegung an der frischen Luft, Stressvermeidung undsich auch einmal eine Pause gönnen, unterstützen die gesundeStimmhygiene zusätzlich." Wenn die Erkältung schon da ist, istInhalieren mit Emser Salz und vor allem Salbei mit dessenentzündungshemmenden Inhaltsstoffen nicht nur ein probates Mittelgegen die Erkrankung, sondern tut auch unserer Stimme gut.